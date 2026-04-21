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1名正在宜蘭金六結新兵訓練中心服軍事訓練役的台日雙重國籍役男，昨日在社群平台Threads上發文求救，指出屢遭連長在公共場合以「死日本鬼子」、「你媽和你都是畜生」等言語公然侮辱。陸軍六軍團立即將該連長調離主官職並嚴懲，涉及公然侮辱主動移請司法偵辦，絕不寬貸。對此，國防部長顧立雄今（21）日表示，這是很明顯的一個管教失序，將加強相關主管的教育訓練，預防類似事件再次發生。立法院今日邀請行政院長卓榮泰、主計長、財政部部長列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。顧立雄並於會前受訪。針對宜蘭金六結新兵訓練中心連長以歧視性言論辱罵台日雙重國籍役男，顧立雄表示， 陸軍昨日已經發布新聞稿 ，表示痛心 ， 而且這是很明顯的一個管教失序，所以已經將這位連長調離現職，以後之後可以看到形成例行的原則進行處理。顧立雄表示，類似像這樣子的歧視性言論，或者是這種管教失序的作爲，應該要來持續的加強國軍相關主管，由政戰部門進行必要的這宣導作為，然後持續來關注應該有的一些正確的觀念。陸軍第六軍團指揮部昨日表示，轄屬153旅一名上尉連長以歧視言語貶抑訓員國籍，本部獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦，絕不寬貸。第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待。對此次發生幹部管教失序行為，深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。