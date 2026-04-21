好天氣倒數中！今明兩天（4月21日至4月22日）依舊高溫炎熱，但天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四（4月23日）下半天鋒面抵達，且結構完整，全台將轉為雷陣雨並影響至周五（4月24日）。周六（4月25日）降雨熱區轉移至中南部，各地也將因為下雨降溫轉涼。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據歐洲模式最新降雨模擬，周四下半天鋒面正式抵達，各地將陸續轉為「雷陣雨」天氣，且雨勢預計會持續影響到周五，從目前資料來看，這波鋒面結構較好，全台各地都有機會出現一波明顯雨勢。
林得恩說明，周三晚上開始，受春雨鋒面逐漸接近影響，台灣各地雲量增多，天氣轉趨不穩定，降雨機會增大，周四、周五，中部以北整天都有「短暫陣雨或雷雨」，且有局部較大雨勢，南部、東半部地區也都為「局部短暫陣雨或雷雨」。
周六受東北季風、華南雲雨區東移影響，各地氣溫較涼，中南部有「短暫陣雨或雷雨」，且有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部則是局部短暫陣雨，外出活動，建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，中央氣象署提及，今天高溫宜蘭、花蓮25度，北部、台東27至30度，中南部31至32度，近山區有局部36度，早晚全台低溫20至23度，日夜溫差較大；周四至周六，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。
總結未來一周天氣，今明兩天降雨較少，高溫悶熱，周四至周六分別受到鋒面、東北季風、華南水氣影響，全台降雨機率高，周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。
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周六受東北季風、華南雲雨區東移影響，各地氣溫較涼，中南部有「短暫陣雨或雷雨」，且有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部則是局部短暫陣雨，外出活動，建議攜帶雨具備用。
總結未來一周天氣，今明兩天降雨較少，高溫悶熱，周四至周六分別受到鋒面、東北季風、華南水氣影響，全台降雨機率高，周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。