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▲周三晚上開始，受春雨鋒面逐漸接近影響，台灣各地雲量增多，天氣轉趨不穩定。（圖／林老師氣象站臉書）

▲本周前半段天氣穩定炎熱，下半周鋒面、東北季風、華南雲雨區影響，全台降雨機率高。（圖／中央氣象署）

好天氣倒數中！今明兩天（4月21日至4月22日）依舊高溫炎熱，但天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，，各地也將因為下雨降溫轉涼。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據歐洲模式最新降雨模擬，，從目前資料來看，這波鋒面結構較好，全台各地都有機會出現一波明顯雨勢。林得恩說明，周三晚上開始，受春雨鋒面逐漸接近影響，台灣各地雲量增多，天氣轉趨不穩定，降雨機會增大，周六受東北季風、華南雲雨區東移影響，各地氣溫較涼，，北部、東半部則是局部短暫陣雨，外出活動，建議攜帶雨具備用。氣溫方面，中央氣象署提及，；周四至周六，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。總結未來一周天氣，今明兩天降雨較少，高溫悶熱，，周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。