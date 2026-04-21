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神醫助攻傷勢復原 唐西奇回歸戰局機率大增

雷迪克親證復原良好 球隊陣容趨於齊整

詹皇率殘陣捍衛主場 完全體湖人成火箭最大威脅

洛杉磯湖人球迷今（21）日迎來季後賽首輪的最強強心針！在最新曝光的訓練影片中，因腿筋傷勢缺陣多時的當家球星唐西奇（Luka Doncic），已首度現身湖人訓練館進行完整訓練，預示著這位明星控衛的復出之路已進入最後衝擊階段。尤其湖人先前更是在主場擊敗缺少杜蘭特（Kevin Durant）的火箭，從原本被外界看衰最多6場就會被淘汰，到現在若是還提前迎來唐西奇的回歸，局勢可能會全面翻轉。唐西奇日前是在對陣雷霆時遭遇左腿筋二級拉傷，原本預估需4到6週的恢復期。然而，據隨隊記者透露，他在西班牙接受治療後，復原進度明顯優於預期。雖然總教練瑞迪克（JJ Redick）對此保持謹慎，強調必須確保他在執行招牌「後撤步」時不會有復發風險，但目前內部樂觀認為，唐西奇極有機會在系列賽移師客場後披掛上陣。根據最新影片可以看到，唐西奇已換上球鞋進行訓練，有望提前回歸助湖人一臂之力。針對唐西奇的恢復狀況，湖人主帥雷迪克在接受名記麥曼納敏（Dave McMenamin）採訪時帶來了正面消息。雷迪克表示：「情況一直很好。他已經開始進行一些籃板和傳球訓練，不過暫時還沒有參與投籃訓練。」儘管目前尚未進行高強度的全場對抗，但雷迪克對於球隊近期的練球氛圍感到十分滿意，他補充道：「過去三天裡有兩天球隊人員齊整一起訓練，這種感覺非常不錯。」隨著核心成員陸續回歸訓練場，紫金軍團的士氣顯然正值巔峰。目前湖人在季後賽首輪形勢佔優，日前在唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）雙雙缺陣的情況下，憑藉詹姆斯（LeBron James）老練的組織與奇兵肯納德（Luke Kennard）狂飆27分的精彩表現，成功在主場以107：98擊敗休士頓火箭，取得系列賽1比0領先。雖然旗開得勝，但湖人全場出手次數偏低且籃板保護不力，顯示在缺乏頂級組織者的情況下，詹姆斯體能消耗極大，進攻運轉仍面臨不小壓力。唐西奇的回歸不僅能有效分擔詹姆斯的組織重擔，其卓越的節奏控制能力與外圍投射威脅，更是湖人鞏固領先優勢、甚至力拼擴大比分的關鍵要素。隨著唐西奇重返球場活動，這支「完全體」紫金軍團的復出，已讓火箭隊的防線壓力倍增。