洛杉磯湖人球迷今（21）日迎來季後賽首輪的最強強心針！在最新曝光的訓練影片中，因腿筋傷勢缺陣多時的當家球星唐西奇（Luka Doncic），已首度現身湖人訓練館進行完整訓練，預示著這位明星控衛的復出之路已進入最後衝擊階段。尤其湖人先前更是在主場擊敗缺少杜蘭特（Kevin Durant）的火箭，從原本被外界看衰最多6場就會被淘汰，到現在若是還提前迎來唐西奇的回歸，局勢可能會全面翻轉。
儘管目前尚未進行高強度的全場對抗，但雷迪克對於球隊近期的練球氛圍感到十分滿意，他補充道：「過去三天裡有兩天球隊人員齊整一起訓練，這種感覺非常不錯。」隨著核心成員陸續回歸訓練場，紫金軍團的士氣顯然正值巔峰。
雖然旗開得勝，但湖人全場出手次數偏低且籃板保護不力，顯示在缺乏頂級組織者的情況下，詹姆斯體能消耗極大，進攻運轉仍面臨不小壓力。唐西奇的回歸不僅能有效分擔詹姆斯的組織重擔，其卓越的節奏控制能力與外圍投射威脅，更是湖人鞏固領先優勢、甚至力拼擴大比分的關鍵要素。隨著唐西奇重返球場活動，這支「完全體」紫金軍團的復出，已讓火箭隊的防線壓力倍增。
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神醫助攻傷勢復原 唐西奇回歸戰局機率大增唐西奇日前是在對陣雷霆時遭遇左腿筋二級拉傷，原本預估需4到6週的恢復期。然而，據隨隊記者透露，他在西班牙接受治療後，復原進度明顯優於預期。雖然總教練瑞迪克（JJ Redick）對此保持謹慎，強調必須確保他在執行招牌「後撤步」時不會有復發風險，但目前內部樂觀認為，唐西奇極有機會在系列賽移師客場後披掛上陣。根據最新影片可以看到，唐西奇已換上球鞋進行訓練，有望提前回歸助湖人一臂之力。
雷迪克親證復原良好 球隊陣容趨於齊整針對唐西奇的恢復狀況，湖人主帥雷迪克在接受名記麥曼納敏（Dave McMenamin）採訪時帶來了正面消息。雷迪克表示：「情況一直很好。他已經開始進行一些籃板和傳球訓練，不過暫時還沒有參與投籃訓練。」
儘管目前尚未進行高強度的全場對抗，但雷迪克對於球隊近期的練球氛圍感到十分滿意，他補充道：「過去三天裡有兩天球隊人員齊整一起訓練，這種感覺非常不錯。」隨著核心成員陸續回歸訓練場，紫金軍團的士氣顯然正值巔峰。
詹皇率殘陣捍衛主場 完全體湖人成火箭最大威脅目前湖人在季後賽首輪形勢佔優，日前在唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）雙雙缺陣的情況下，憑藉詹姆斯（LeBron James）老練的組織與奇兵肯納德（Luke Kennard）狂飆27分的精彩表現，成功在主場以107：98擊敗休士頓火箭，取得系列賽1比0領先。
雖然旗開得勝，但湖人全場出手次數偏低且籃板保護不力，顯示在缺乏頂級組織者的情況下，詹姆斯體能消耗極大，進攻運轉仍面臨不小壓力。唐西奇的回歸不僅能有效分擔詹姆斯的組織重擔，其卓越的節奏控制能力與外圍投射威脅，更是湖人鞏固領先優勢、甚至力拼擴大比分的關鍵要素。隨著唐西奇重返球場活動，這支「完全體」紫金軍團的復出，已讓火箭隊的防線壓力倍增。
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