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新北市林口區昨（20日）深夜發生一起暴力砸店事件，位於富貴路上一間在網路上擁有破千則留言、高達4.7顆星好評的知名漢方食養餐廳，突遭不明人士惡意砸店，導致一樓大門玻璃與店內螢幕嚴重毀損。轄區警方獲報趕抵現場，發現滋事份子已全數逃逸。經擴大調閱周邊監視器與訪查目擊者，目前已迅速鎖定3名涉案男子的身分，後續將通知其到案說明，以釐清確切的犯案動機。據了解，這起案件發生於昨（20日）深夜11時59分許，當時該間餐廳已經打烊休息，怎料，卻突然遭人猛力砸毀一樓的玻璃大門以及店內的螢幕設備。巨大的碎裂聲響引起周遭路人注意並趕緊打電話報警。不過，員警火速馳援現場時，動手砸店的嫌犯早已作鳥獸散逃離現場，只留下滿地碎玻璃與凌亂不堪的店面。警方隨即於現場周邊展開查訪，有民眾向警方表示，目擊到疑似動手砸毀玻璃的嫌犯逃逸。專案小組立刻根據目擊者提供的線索，擴大調閱餐廳周邊及沿線路口監視器影像進行比對，最終認定28歲吳姓男子、25歲黃姓男子以及36歲周姓男子等3人涉有重嫌。後續將傳喚3人到案說明，進一步釐清雙方究竟有何恩怨，全案將依法嚴辦究責。