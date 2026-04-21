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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平在今（21）日對陣洛磯隊的比賽中，於第2打席敲出安打，將跨季連續上壘紀錄推進至52場。這一數據不僅正式超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）生涯巔峰的51場，更追平了韓國強打秋信守保持的亞洲球員最高紀錄。大谷翔平自2025年8月24日起便救場場上壘，這波跨季紀錄能輕鬆看出他成為最難被解決打者的地位。貝比魯斯曾在1923年創下連續51場上壘紀錄，當時他繳出打擊率4成11、16轟的恐怖數據，而大谷在103年後以「二刀流」傳人身分正式超車，也象徵一個新時代的降臨。此外，大谷今日也追平了秋信守在2018年效力遊騎兵時創下的52場亞洲紀錄。大谷先前已在4月10日超越傳奇球星鈴木一朗的43場日本紀錄，如今正穩步向大聯盟史上各項神紀錄邁進。大谷翔平今日擔任先發第1棒、指定打擊，首打席雖擊出投手方向滾地球，但靠著對方投手失誤上壘，隨即又展現壘間破壞力，跑出個人本季首次盜壘。比賽進入第3局，大谷在面對左投老將金塔納（José Quintana）時表現得極具耐心，鎖定一顆內角偏低的變速球，巧妙地擊成右外野方向一壘安打。這記安打讓現場球迷爆出熱烈掌聲，隨後他也靠著隊友火力掩護跑回本壘得分。隨著上壘紀錄推進至52場，大谷翔平目前在道奇隊史連續上壘排行榜上升至第2名，與2000年的格林（Shawn Green）僅差一步。目前道奇隊史紀錄是1954年由名人堂球星史奈德（Duke Snider）創下的58場。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在日前的賽後採訪中，就對大谷的穩定性感嘆：「這真的是奇蹟般的表現。要維持這種水平的競技，需要極高層次的專注力。他已經在一個『不同的層次』裡打球了。」