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張凌赫和田曦薇因古裝劇《逐玉》爆紅，戲播畢後官方也釋出許多拍攝花絮，其中經典名場面「摳窗吻」拍攝手部特寫時，張凌赫依舊深情望向田曦薇，臉還不時地側向一旁，只見田曦薇一下子往左看，一下往右看，但礙於劇情她得被張凌赫壓在窗邊，形成一種無處可逃的狀態，最後忍不住害羞笑出來，許多劇迷嗨翻，還虧張凌赫真的很暈。「摳窗吻」劇情設定田曦薇喝醉，兩人從酒局上先行離開，兩人在走道上互吐愛意，倚靠著窗邊激吻，熱烈到將窗戶紙捅破，光是手部的纏綿就欲感爆棚。而在拍攝手部特寫時，張凌赫依舊入戲，用深情的眼神看著田曦薇，臉還往一旁側，感覺下一秒就要親到。幕後花絮公開後，在社群平台上掀起熱議，許多網友看了直呼，「張凌赫真的很暈」、「已經想到控制不住自己」、「小田以為張哥是來拍戲的，他是來跟妳談戀愛的啊」、「好害羞好好看好會親」、「公費戀愛，張哥好會」。不過也有人說，即便是拍手部特寫，整個人也要進入情緒才到位，就像幕後配音時，也等於是重新再演了一次，可見張凌赫對演戲的投入和認真。事實上，張凌赫先前就曾在節目上被金靖問，拍感情戲如何投入，他表示一定要愛上對方，金靖還假裝吃醋，引來不少笑料，而當時正是拍《逐玉》的時候，如今戲爆紅，他的一席話也非常耐人尋味。