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克里夫蘭騎士隊今（21）日坐鎮主場迎來與多倫多暴龍的季後賽首輪第二戰。騎士隊憑藉「三巨頭」哈登（James Harden）、米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）合砍83分的強大火力，全場一路壓制對手，最終以115：105再次擊敗暴龍。騎士隊在主場順利拿下二連勝，帶著總比分2：0的優勢前往多倫多。本場比賽無疑是哈登的紀錄之夜。面對暴龍針對性的防守策略，哈登在傳球路線被封鎖的狀況下，果斷切換成「進攻模式」，半場就憑藉精湛的單打技術轟下16分。全場他以14投9中的極高效率斬獲28分、5籃板與4助攻，更在防守端化身神偷，單場送出5次抄截。此役過後，哈登一舉刷新三項歷史里程碑。首先是季後賽總助攻數超越傳奇控衛朗多（Rajon Rondo）升至歷史第7；季後賽單場得分20+的場次達到103場，超車塞爾提克名宿哈維契克（John Havlicek）獨佔歷史第15；就連抄截數也超越了前隊友保羅（Chris Paul），正式擠身歷史第10位，用全能表現填滿數據欄。除了哈登寫下里程碑之夜，米契爾依舊是球隊最穩定的得分點。由於哈登的存在分擔了防守重心，讓米契爾在進攻端獲得更多機會，他全場23投13中輕鬆繳出30 分、7籃板與5助攻的成績單，並在末節暴龍追分之際連拿5分穩住軍心。此外，禁區核心莫布里同樣大放異彩，他不僅在攻防兩端展現驚人的機動性，多次上演暴扣戲碼，更在今日達成季後賽生涯400分的個人里程碑。莫布里全場貢獻25分、8籃板，與鎮守籃下的阿倫共同構築了一道讓暴龍眾將難以逾越的禁區防線。相較於騎士隊的順風順水，多倫多暴龍隊則陷入核心手感不佳的困境。雖然巴恩斯（Scottie Barnes）與巴雷特（RJ Barrett）分別砍下26分與22分試圖挽救頹勢，但英格拉姆（Brandon Ingram）卻徹底迷航，全場15投僅3中、僅得7分的慘澹表現，成為球隊在進攻端斷電的主因。暴龍隊在例行賽對陣騎士保持全勝的優勢在季後賽消失殆盡，面對騎士後場雙槍的狂轟濫炸，顯得毫無招架之力。目前騎士隊已經手握2：0的優勢，接下來系列賽將移師多倫多，若猛龍無法在主場找回進攻節奏，恐將面臨被橫掃的命運。