我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市前鎮區今（21）日凌晨驚傳傷人案件！一名32歲陳姓男子與網友相約見面，疑似在交談過程中發生口角，遭對方隨行友人持利器砍傷手臂，嫌犯隨即逃逸。警方獲報後已立即成立專案小組，透過監視器鎖定特定對象，正全力展開追緝，詳細案發情形仍待警方進一步調查釐清。前鎮分局復興路派出所於凌晨0時30分接獲報案，指稱中華五路一處民宅有人受傷。警消趕抵現場時，發現陳姓男子左手臂遭利器割傷且鮮血直流，所幸送醫救治後並無生命危險。初步調查發現，陳男原本與綽號「阿唐」的網友相約見面，抵達約定地點後，現場卻多了一名綽號「阿賓」的男子。三人對談期間因故爆發激烈口角，阿賓竟突然掏出利器攻擊陳男，導致其手臂受傷。阿唐與阿賓兩人隨即趁亂逃離現場，留下受傷的陳男。警方表示，目前已立即成立專案小組，透過調閱周邊監視器畫面，已鎖定涉案兩人的真實身分，將全力查緝嫌犯到案，進一步釐清衝突發生的確切原因，全案將依法移送偵辦。