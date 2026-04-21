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闌尾炎突襲季後賽 恩比德積極康復力拼歸隊

季後賽「玻璃人」體質？恩比德的傷病史與高薪爭議

2018 年： 眼眶骨折和腦震盪





2019 年： 膝蓋肌腱炎





2021 年： 膝蓋半月板撕裂





2022 年： 手指韌帶撕裂與眼眶骨折併發腦震盪





2023 年： 膝蓋外側副韌帶（LCL）扭傷





2024 年： 面神經麻痺





背水一戰：少了恩比德的76人如何求生？

費城76人的球迷終於迎來一絲希望！根據76人隨隊記者瓊斯（Tony Jones）的最新報導，當家球星、前MVP恩比德（Joel Embiid）目前已正式展開力量與體能訓練。雖然目前仍處於闌尾炎手術後的康復期，但重返訓練場的舉動，無疑為正處於落後困局的費城大軍注入一劑強心針。恩比德是在4月9日因腹部不適診斷出闌尾炎並隨即進行手術，這場突如其來的傷病讓他缺席了例行賽收官戰以及季後賽首場對決。據悉，恩比德目前正留在費城進行專屬的康復療程，並持續加強身體對抗性。儘管主帥納斯（Nick Nurse）尚未給出明確的復出時間表，但力量訓練的啟動象徵其傷口癒合狀況良好。76人將於台灣時間週三（4月22日）上午07：00於波士頓迎來首輪系列賽的第二場比賽。在首戰以91：123慘敗給綠衫軍後，76人目前以0比1落後，若G2仍無法找回禁區統制力，季後賽之路將面臨崩盤危機。恩比德的歸期之所以備受關注，是因為這已非他首次在季後賽關鍵時刻「掉鏈子」。回顧過去幾年，恩比德的季後賽履歷幾乎與傷病掛鉤：長期以來，當恩比德保持健康在場時，76人絕對是具備爭冠實力的強權。然而令人遺憾的是，他在季後賽期間頻繁遭遇不可抗力的傷病困擾，導致球隊始終難以突破次輪大關，這也讓外界對於這位當家球星的耐戰力產生不少討論。回顧過去幾年，恩比德的季後賽旅程總是伴隨著傷痛，這難免讓部分球迷在面對他超過5000萬美元的平均年薪時，對球隊長遠的競爭力感到些許憂心。誠然，球員名單中沒有人願意受傷，恩比德每次帶傷上陣的硬氣也都有目共睹，只是在職業運動現實的勝負世界裡，如何保持健康並在最重要的舞台兌現天賦，已成為他職業生涯中最需要克服的課題。在G1中，頂替內線空缺的卓蒙德（Andre Drummond）與波納（Adem Bona）雖拼盡全力，但在攻防兩端完全無法填補恩比德的戰術價值，導致馬克西（Tyrese Maxey）在進攻端孤掌難鳴。若恩比德在G2仍無法回歸，76人必須在防守端做出極大的調整，否則面對實力堅強的塞爾提克，費城恐怕難逃被橫掃的命運。