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總統賴清德將於明日出訪我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，也是賴清德在總統任內首訪非洲。國防部昨日表示，中共「遼寧號」（編號CV-16）航空母艦，航經台灣海峽。立法院今日邀請行政院、主計處、財政部列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。顧立雄並於會前受訪。媒體詢問遼寧號通過台海，同時美國也在南海與菲律賓聯合軍演，目前有掌握到遼寧號背後目的嗎？顧立雄表示，國軍本來就是對於不只是台海周邊，對於所有相關的，包括黃海、東海、南海都會持續用相關的聯合情監偵、多元情資，以及跟友盟國家互動，會對遼寧號動向進行持續關注。軍購特別條例號明日要再度協商，但昨日國防部在立法院專案報告卻只有一名藍委參加，媒體問對明日協商有信心嗎 ？顧立雄表示，站在國防部的立場還是持續呼籲，也能夠不分黨派，能理性的來看待國防部所提出的1.25兆特別條例，以及後續預算。顧立雄說，1.25兆的必要性在昨天的專報裡面說得非常詳盡，確實是有一些礙於機敏，沒辦法全部公開，但是在專報裡面，國防部已經完整的說明的全部規劃的案向，這些為何對整體戰力需求是有他的必要性，為什麼具有周延性， 能夠了解的這些委員應該都能夠充分的理解，不是只有軍購，應該還有美製，還有商購，攸關我們戰力的提升，所以還是呼籲朝野立委能夠支持 。