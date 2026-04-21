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網傳「孫安佐國中仍喝母乳」狄鶯罕見反擊

▲孫安佐於 2024年在泰國呼麻導致行為脫序，當時狄鶯（如圖）跨海救子，在直播中表示：「他如果再抽就不是我兒子。」（圖／翻攝Twitch）

狄鶯痛批泰國「爛國家」抽大麻合法害死年輕人

女星狄鶯近日首度進軍影音串流平台Twitch開直播，不僅無厘頭抬起腳底板，面對網友的問題她也是有話直說，並罕見回應「孫安佐國中仍喝母奶」的傳聞，反嗆：「你白X啊！他國中的時候我還有奶嗎？」此外，提到孫安佐在泰國呼麻引發爭議一事，狄鶯則突然爆氣：「泰國是個爛國家，我恨死泰國，還（吸大麻）合法勒，害死多少年輕人。」狄鶯性格嗆辣，近日她在Twitch開直播與網友互動，面對大家的提問可說是有問必答。過去外界曾傳出兒子孫安佐國中時仍在喝母奶，對此狄鶯罕見回應，直呼：「你白X啊！他國中的時候我還有奶嗎？」要網友們去查一下她的年齡，反並問自己的母親，國中時是否還有母乳，對於如此荒謬的傳聞感到十分無奈。此外，孫安佐於 2024年在泰國普吉島因吸食大麻後精神恍惚，發生擅闖當地民宅、裸露下體等脫序行為，遭到泰國警方帶走三次，之後狄鶯獨自跨海救子，說兒子是被人下蠱。狄鶯被問到相關話題時，表示雖然在泰國呼麻是合法的，「但他如果再抽就不是我兒子」，強調不管合不合法，吸毒就是不行的。說著，狄鶯突然爆氣「泰國是個爛國家」，直言自己恨死泰國，因當地抽大麻合法，害慘許多人：「為了賺錢害死多少年輕人，泰國爛透了，爛爛爛爛泰國！」狄鶯突然動怒，也讓一旁的工作人員趕緊緩頰，要她別生氣。狄鶯突然轉戰年輕人最多的實況平台Twitch開直播，吸引一票粉絲觀看，她也透露原因，表示在年輕人的世界開台才有話可說，「我有很多思想，不敢說我跟你們年輕人是接近的，但我懂你們年輕人現在的苦楚。」希望拉近與年輕人之間的距離。