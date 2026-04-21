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《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑驚爆疑涉共諜滲透案，《鏡週刊》今（21）揭露，林宸佑除擔任滲透軍人的水房外，更用自己帳戶大膽收取中國的錢，依照中國要求製作新聞節目！節目內容並以宣揚中國統戰立場、打擊我國政府及綠營官員與民意代表為主，每集收取5萬到20萬元不等，讓林宸佑平均月入20萬元以上，不法金額恐破百萬元。目前林宸佑仍被羈押中，預計五月間起訴。《鏡週刊》今報導，林宸佑和中國統戰部單位代號「吉祥」接上線，並利用《中天電視》的《馬德有事嗎》節目攻擊我國政府及綠營政治人物，依內容不同收取製作費每集5萬、10萬或20萬元。值得注意的是，錢都是直接匯進林宸佑的銀行帳戶，行為相當大膽。根據《鏡週刊》，中國有2種方式指揮林宸佑製作節目，分別為指定型和自由型，前者由中國提供腳本，針對特定目的、打擊對象及議題製播，林宸佑則照稿演出；後者則由林宸佑自己寫稿，並提案給中國審閱後製作，不過後者酬勞較少，僅5萬元。對此，《鏡週刊》揭露，《中天電視》應不知情林宸佑節目經由中國指揮，事情爆發後《中天電視》才知道自己也成了受害者，林宸佑也因損害電視台利益而涉及背信罪。《鏡週刊》指出，舉例來說，林宸佑製作的中國指定型的節目包括今年一月份，中國有意在民進黨縣市長初選上做文章，便要求林宸佑鎖定參與台南市長初選的綠委陳亭妃，由林宸佑以「獨家接獲爆料」的方式，在立法院對陳亭妃堵訪，質問她是否幫陳情人向漢翔公司關說。另外，中國也指定林宸佑暗示時任綠營黨團總召柯建銘和總統賴清德有心結，才因此未積極處理總預算案。林宸佑今年一月遭到羈押，此前他就以會追著受訪者跑、口氣咄咄逼人的採訪態度而受到關注，反而因此受到中國青睞。值得注意的是，《鏡週刊》更指出，林宸佑全案可能被1位任職於「有中港資色彩」的媒體工作者找上，經由指定型或自由型2種方式製作節目，並在製播時由1位身分尚未曝光的人士協力，顯示仍有共犯潛伏在台灣媒體界中，還沒被揪出來。