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▲日本菇菇菇JAPAN GoGoGo開箱防災包。（圖／翻攝自日本菇菇菇JAPAN GoGoGo）

避難包該放哪？「玄關」是唯一首選

建議位置： 放置在大門口、玄關或靠近出口處，確保一出房門或出門前即可順手抓取。

放置在大門口、玄關或靠近出口處，確保一出房門或出門前即可順手抓取。 職場必備： 不只是家中，辦公室桌下也應放置簡易避難包。

避難包是「活的」！每半年一次更新

數位小幫手： 建議民眾登錄內政部「全民防災 e 點通」系統，利用其「準備避難包」功能勾選物品，系統還會貼心地在半年後自動發送提醒，確保你的生存包永遠處於「戰備狀態」。

逃生避難三字訣：穿、拿、帶

日本地震台灣人憂心！日本東北三陸沖昨（20）日當地時間約下午4時53分發生規模7.5地震，青森縣最大震度5強，引發全球關注，不少民眾因此憂心搶買防災，YouTube頻道「日本菇菇菇JAPAN GoGoGo」先前開箱2款防災包，其中大受日本人熱愛的IRIS OHYAMA防災包，裡面有33樣物品，超齊全配備防患未然，影片中也提醒民眾，買完防災包後一定要事先打開，將手電筒或是照明燈裝上電池，並定期更換。YouTube頻道「日本菇菇菇JAPAN GoGoGo」開箱防災包，第一款是無印良品推出的防災包，共有3款，從基礎到進階分別是「攜」、「持」以及「備」，「攜」是最簡便的版本，共有6項物品，140公克超輕量，有不織布口罩、OK繃、除菌濕紙巾、防災手冊、防災巾，並附上透明袋收納。「持」則含有「攜」全品項，再多加頭戴式照明燈、耳塞、清潔布巾、防潑水小包、緊急救難毯，「備」則含有「持」全品項之外，還有工作手套、污物袋、棉圈絨長巾及蠟燭。另一款則是IRIS OHYAMA防災包，共有33樣物品，手電筒、口哨、雨衣、衛生用品、鋁毯、拖鞋、拋棄式內褲、牙刷、棉花棒、紙盤、塑膠杯、免洗餐具等，大受日本人歡迎。許多人將避難包收在儲藏室深處，這在地震發生時幾乎形同虛設。避難包最忌諱物資過期。消防署提醒，每半年應定期檢查一次內容物。當地震發生且需要緊急撤離時，請記住：「穿上鞋子、拿取避難包、戴上安全帽」。確保身體防護到位後再行移動，才能將受傷風險降至最低。