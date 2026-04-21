掌舵近15年的「庫克時代」即將告一段落，蘋果官網公告提姆庫克(Tim Cook)將自2026年9月1日起轉任董事會執行主席，CEO位置交棒給現年50歲的硬體工程資深副總裁約翰·特納斯(John Ternus)，他長年掌管蘋果最核心的硬體工程團隊，參與並監督的產品線橫跨iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與AirPods，包辦了當代最重要的消費性硬體。外媒形容，特納斯是一路從產品設計體系爬上來的「純血Apple老臣」。
約翰·特納斯John Ternus是誰？
根據官方公告，約翰·特納斯目前職稱為硬體工程資深副總裁，將於2026年9月1日正式升任執行長，同日加入董事會；Tim Cook則轉任董事會執行主席。公開資料顯示，Ternus於2001年加入Apple產品設計團隊，2013年升任硬體工程副總裁，2021年進一步升任硬體工程資深副總裁，成為直接向Cook報告的核心高階主管之一。在加入Apple之前，他曾在Virtual Research Systems擔任機械工程師，並擁有賓州大學機械工程學士學位。
iPhone、Mac、AirPods全都和他有關
路透指出，特納斯近年監督了Apple最重要的硬體工程布局，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與AirPods等團隊。其中，Mac被認為是他最具代表性的戰績之一。外媒指出，Ternus在近年Mac業務回升與市占成長過程中扮演重要角色，尤其在PC市場整體疲弱之際，Apple仍持續強化Mac產品競爭力，他被視為幕後重要推手。
在iPhone方面，Ternus長年參與多代產品開發。路透提到，他最近主導了全新iPhone Air的亮相。外媒報導指出，他監督的硬體工程範圍涵蓋iPad、Apple Watch與AirPods也都在他的掌管範圍內。從手機、平板、電腦到穿戴裝置、真無線耳機，John Ternus幾乎參與了Apple現代硬體生態系的完整拼圖。
為何是他接班？下一階段更看重硬體與AI整合
路透分析，相較Cook偏重營運與供應鏈管理背景，特納斯屬於典型工程與產品體系出身，被視為Apple面對AI浪潮時，希望更強化硬體整合與產品創新的訊號，從「營運治理」轉向「產品帶隊」的權力轉移。尤其當Ternus過去已經深度參與iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與AirPods等主力產品開發，未來Apple會不會在AI裝置、硬體革新與下一代旗艦產品上加快腳步，也成為市場接下來最關注的焦點。
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根據官方公告，約翰·特納斯目前職稱為硬體工程資深副總裁，將於2026年9月1日正式升任執行長，同日加入董事會；Tim Cook則轉任董事會執行主席。公開資料顯示，Ternus於2001年加入Apple產品設計團隊，2013年升任硬體工程副總裁，2021年進一步升任硬體工程資深副總裁，成為直接向Cook報告的核心高階主管之一。在加入Apple之前，他曾在Virtual Research Systems擔任機械工程師，並擁有賓州大學機械工程學士學位。
iPhone、Mac、AirPods全都和他有關
路透指出，特納斯近年監督了Apple最重要的硬體工程布局，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與AirPods等團隊。其中，Mac被認為是他最具代表性的戰績之一。外媒指出，Ternus在近年Mac業務回升與市占成長過程中扮演重要角色，尤其在PC市場整體疲弱之際，Apple仍持續強化Mac產品競爭力，他被視為幕後重要推手。
在iPhone方面，Ternus長年參與多代產品開發。路透提到，他最近主導了全新iPhone Air的亮相。外媒報導指出，他監督的硬體工程範圍涵蓋iPad、Apple Watch與AirPods也都在他的掌管範圍內。從手機、平板、電腦到穿戴裝置、真無線耳機，John Ternus幾乎參與了Apple現代硬體生態系的完整拼圖。
為何是他接班？下一階段更看重硬體與AI整合
路透分析，相較Cook偏重營運與供應鏈管理背景，特納斯屬於典型工程與產品體系出身，被視為Apple面對AI浪潮時，希望更強化硬體整合與產品創新的訊號，從「營運治理」轉向「產品帶隊」的權力轉移。尤其當Ternus過去已經深度參與iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與AirPods等主力產品開發，未來Apple會不會在AI裝置、硬體革新與下一代旗艦產品上加快腳步，也成為市場接下來最關注的焦點。