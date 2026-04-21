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宋旻浩當兵無故缺勤 出庭道歉認罪「願意重新當兵」

宋旻浩介紹、當兵無故缺勤始末 認有社交恐慌症

台灣男偶像王大陸、王子、陳零九、陳柏霖等人逃兵上銬移送接受調查，南韓演藝圈也爆出兵役爭議！BIGBANG師弟團WINNER成員宋旻浩，去年（2025）因被抓到替代役期間未正常出席，甚至還出現「掛名當名」的情況遭移送檢方，若屬實的話不排除「重新當兵」，最終因無故缺勤102天，遭求刑1年6個月。宋旻浩今（21）日首度開庭，面對媒體提問「你是否承認違反兵役法的嫌疑？」、「對於那些認真服完兵役的國民，你沒有打算道歉嗎？」他認罪表示願意重新服役。WINNER成員宋旻浩因涉嫌違反兵役法，今天首次開庭，他穿上西裝、戴著眼鏡，一臉凝重現身法院，面對大批媒體沒有閃躲，反而停下來給拍照，更接受媒體提問：「你是否承認違反兵役法的嫌疑？」、「為什麼會出現『掛名服役』的情況？」、「延後開庭是有其他原因嗎？」、「對於那些認真服完兵役的國民，你沒有打算道歉嗎？」、「對於自己怠忽軍服役這件事，有在反省嗎？」、「今天在法庭上會說明哪些內容？」，宋旻浩回應：「我會誠實接受審判後再說明」、「是的，我正在深刻反省」、「對於讓很多人失望，我真的感到非常抱歉。」開庭結束後，宋旻浩出來也至乖乖站好接受提問，記者問他是否承認指控，宋旻浩坦言作為受到許多人喜愛的人，卻沒能成為榜樣感到羞愧，並透露目前正接受治療，希望盡快恢復健康、回歸社會，同時表達若有機會願意重新當兵，「希望能誠實完成服役。」離開法院時，他再次跟媒體、粉絲表示歉意，隨即快速離開現場。宋旻浩2023年3月24日入伍服役，去年5月被南韓最強狗仔《Dispatch》（D社）踢爆在首爾麻浦區某機構擔任替代役期間多次無故缺勤，「慣性請假」製造假打卡紀錄且「態度不佳」，服役中常常躺著玩遊戲，出國甚至獲得允許，還請假到夏威夷旅遊，以及被排除在處理民眾陳情等主要業務之外，遭質疑怠忽職守。警方當時以違反《兵役法》將他立案展開調查，隨後移送檢方。當時他預計2024年12月23日退伍，傳出若屬實違規將「重新當兵」；原定今年3月24日首次開庭，但宋旻浩提出延後申請，法院受理後才改至今日進行。宋旻浩是透過「YG娛樂」舉辦的選秀節目《WIN: Who is next》選出成為旗下的男團WINNER成員，是BIGBANG、2NE1的師弟、BLACKPINK的師兄，饒舌與創作功力一流，還拿過知名饒舌選秀《Show Me The Money 4》亞軍；綜藝表現也受大眾喜愛，知名代表作為《新西遊記》。不過他當兵前提出有社交恐懼症、恐慌症，所以以替代役身分入伍，於「麻浦住民便利設施」機構裡「最不顯眼的崗位」服務；如今被發現社交恐懼是「選擇性的」，讓人不勝唏噓。