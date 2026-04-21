隨著古裝劇《逐玉》爆紅，全網竟意外吹起一股扮演項羽風，甚至連何潤東過去在《楚漢傳奇》中扮演項羽畫的「小山眉」眉型模板都成為熱搜，黃金比例長11公分加上寬6公分，就是打造霸王氣場的關鍵。這股熱潮源於《逐玉》男主角張凌赫因戰場妝容過於精緻白皙，被網友調侃為缺乏血性的「粉底液將軍」，觀眾紛紛翻出何潤東版陽剛項羽作為對比，讓目前並無新劇在播的何潤東意外吃到紅利二度爆紅，抖音粉絲數突破500萬，連本人都笑稱：「大家最近好像又開始關注歷史了。」
霸氣上揚眉封神！化妝間小祕密意外流出
何潤東因為《逐玉》熱播，開始有許多單位、活動邀請他重現《楚漢傳奇》裡的項羽扮相。近期微博帳號「影視控」貼出疑似是何潤東的化妝間照片，揭開霸王造型的關鍵武器，桌上擺放了專為男士設計的仿真眉毛貼。貼上這眉毛貼，可打造霸王傲視群雄的立體感。
微博網友驚嘆，怪不得何潤東版項羽的眉毛始終有型且極具威嚴。還有深受精緻白皙妝感困擾的男性網友表示，想嘗試這類小道具，希望可以增加陽剛氣息，提升整體面部的英氣與精神。
霸王眉熱銷中！虞姬款也同步登場
目前在網路購物平台，「項羽同款霸王眉」已成為熱搜關鍵字。該款商品主打手工編織與仿真真髮，強調自然隱形說不定就能獲得和和何潤東同款霸氣。除了男士專用的「小山眉」與「劍眉」，商家也相當貼心地推出了配套的「虞姬款」柳葉眉，讓情侶們可以同步變身古代神仙眷侶。
網友也紛紛留言表示，「一對英氣眉瞬間撐起了西楚霸王的氣場」、「感覺掀起了全網模仿的熱潮，不過造型確實霸氣」、「沒想到當年的角色會變得這麼火爆」、「就這個霸氣上揚眉也是直接封神了呀」。
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何潤東因為《逐玉》熱播，開始有許多單位、活動邀請他重現《楚漢傳奇》裡的項羽扮相。近期微博帳號「影視控」貼出疑似是何潤東的化妝間照片，揭開霸王造型的關鍵武器，桌上擺放了專為男士設計的仿真眉毛貼。貼上這眉毛貼，可打造霸王傲視群雄的立體感。
微博網友驚嘆，怪不得何潤東版項羽的眉毛始終有型且極具威嚴。還有深受精緻白皙妝感困擾的男性網友表示，想嘗試這類小道具，希望可以增加陽剛氣息，提升整體面部的英氣與精神。
目前在網路購物平台，「項羽同款霸王眉」已成為熱搜關鍵字。該款商品主打手工編織與仿真真髮，強調自然隱形說不定就能獲得和和何潤東同款霸氣。除了男士專用的「小山眉」與「劍眉」，商家也相當貼心地推出了配套的「虞姬款」柳葉眉，讓情侶們可以同步變身古代神仙眷侶。
網友也紛紛留言表示，「一對英氣眉瞬間撐起了西楚霸王的氣場」、「感覺掀起了全網模仿的熱潮，不過造型確實霸氣」、「沒想到當年的角色會變得這麼火爆」、「就這個霸氣上揚眉也是直接封神了呀」。