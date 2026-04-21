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紐約尼克與亞特蘭大老鷹的系列賽第二戰今（21）日火熱開打，場上火藥味在首節就徹底引爆。尼克隊中鋒米契羅賓遜（Mitchell Robinson）因不滿對方球員丹尼爾斯（Dyson Daniels）與主將布朗森（Jalen Brunson）的肢體接觸，隨後在場上直接「跨過」倒地的丹尼爾斯，挑釁意味濃厚的動作引發雙方激烈衝突，讓麥迪遜花園廣場陷入瘋狂。衝突的導火線始於第1節，老鷹隊丹尼爾斯在一次防守中與尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）發生激烈的肢體接觸，隨後裁判檢視後判定丹尼爾斯可以持續留在場上，不過尼克硬漢羅賓森開始打算替隊友討回公道。在隨後的一次攻防中，羅賓森在丹尼爾斯倒地後，竟大剌剌地從他上方跨過去。這個充滿挑釁意味的動作立刻點燃丹尼爾斯與老鷹球員的怒火，雙方隨即爆發推擠。裁判最終判給羅賓森一次T，甚至有現場報導指出，羅賓森在混亂中疑似推擠了裁判，差點遭到驅逐出場。所幸布朗森及時上前安撫隊友，才避免衝突進一步擴大。儘管場邊衝突不斷，尼克隊仍展現強大心理素質。半場戰罷，尼克以61：54暫時領先。目前比賽來到第4節中段，尼克還暫時握有8分領先。尼克隊上半場團隊命中率達49%，布朗森展現領袖價值，控球穩健並有效組織攻勢；剛加盟的布里吉斯（Mikal Bridges）也提供穩定的火力。反觀老鷹隊，雖然團隊命中率46%緊追在後，但在強森（Jalen Johnson）與歐康古（Onyeka Okongwu）的零星發揮下，始終無法填補失誤過多的坑洞。