立法院在3月13日進行中選會人事同意權案投票，僅包括主委被提名人游盈隆等4人通過，其餘3人被封殺，行政院為此遲未通過4人人事權。行政院長卓榮泰今（21）日證實，今天就會再送出新提名的3人名單，同時任命大院通過同意權的4位。

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立法院3月13日針對中選會人事同意權投票，最終僅主委提名人游盈隆、委員提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬共4人通過，綠營提名名單、副主委提名人胡博硯、律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義3人遭藍白封殺。

藍委張智倫、綠委吳思瑤今質詢行政院長卓榮泰時皆關心此事，卓榮泰說，中選會目前4位加上通過的4位，還是有瑕疵，他一直期待跟韓院長、透過執政黨團跟在野黨團溝通，可以也必須把其他3位名額一併送出，他們一直再努力。

卓榮泰證實，朝野立委都希望讓中選會順利進行，「我也會承諾今天會處理，今天會送出名單，也同時任命大院通過同意權的那四位」。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

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