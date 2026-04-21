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《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑驚爆收中國統戰部的錢，並依照指示製作新聞節目，在台灣放送！對此，政治評論員吳靜怡今（21）日表示，這麼多優秀的新聞從業人員，每天在第一線辛苦跑新聞、查證事實，但「這一天，讓全台灣媒體人都感到極度羞恥！」她並呼籲《中天電視》應清查內部還有多少馬德2.0。林宸佑驚爆聽取中國指示製作新聞，內容以宣揚中國統戰、打擊民進黨政治人物為主，吳靜怡今對此驚呼，這代表什麼？台灣媒體的攝影棚，是不是早就被中共實質「包場」了？因為馬德，直接變成了北京插旗在台灣的「遠端錄音室」？我們以為我們在看網路政論節目，其實我們看的是中共統戰部一集花20萬買下來的認知作戰大秀！吳靜怡提到，我們有這麼多優秀的新聞從業人員，每天在第一線辛苦跑新聞、查證事實，努力捍衛著第四權的尊嚴。結果呢？一個當紅主播，竟然可以一手拿著麥克風，在立法院假裝義正辭嚴地監督政府；另一手卻在攝影棚底下，大剌剌地用自己的銀行帳戶，收著中共統戰部的泰達幣！這是國安事件，不是單一新聞風波，中共的錢可以透過泰達幣流進台灣，中共的話可以透過節目題綱說進台灣，中共的手可以透過主播伸進攝影棚，台灣社會絕對不能再假裝沒事！吳靜怡更說，中天電視台不需要出來講清楚嗎？難道不應該立刻成立專案小組，徹底清查內部到底還有多少「馬德2.0」？全台灣民眾，更應該睜大眼睛，今天不把這些紅色麥克風拔掉，明天國軍的機密，可能就全部躺在北京的辦公桌上！