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《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑驚爆疑涉共諜滲透案，《鏡週刊》今（21）揭露，林宸佑除擔任滲透軍人的水房外，更用自己帳戶大膽收取中國的錢，依照中國要求製作新聞節目，節目內容並以宣揚中國統戰立場、打擊我國政府，以及綠營官員與民意代表為主，每集收取5萬到20萬元不等。對此，陸委會主委邱垂正表示，這件案子已經進入司法程序，尊重司法程序，陸委會不評論。《鏡週刊》報導，林宸佑和中國統戰部單位代號「吉祥」接上線，並利用《中天電視》的《馬德有事嗎》節目攻擊我國政府及綠營政治人物，依內容不同收取製作費每集5萬、10萬或20萬元，不法金額恐破百萬元。值得注意的是，錢都是直接匯進林宸佑的銀行帳戶，行為相當大膽。立法院今日邀請行政院、主計處、財政部列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。針對週刊報導，邱垂正會前受訪表示，「這件案子已經進入到司法程序 ，就尊重司法程序，我們不評論。」