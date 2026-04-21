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賽事項目 G1 (126：113) G2 (115：105) 米契爾 (Mitchell) 32分 / 4助攻 / 三分44.4% 30分 / 5助攻 / 命中率56.5% 哈登 (Harden) 22分 / 10助攻 / 28分 / 4助攻 / 5抄截統治全場 團隊關鍵數據 第三節27:9攻勢決定戰局 暴龍發生17次失誤

▲米契爾（Donovan Mitchell）在季後賽首輪兩戰皆穩定輸出30+，與哈登的共存讓他能以更高效的方式終結比賽。（圖／美聯／達志影像）

2026年NBA季後賽東區首輪正式點燃戰火，克里夫蘭騎士隊以暫時領先多倫多暴龍。這兩場勝利不僅終結了例行賽遭到暴龍橫掃的心理陰影，更向全聯盟宣告了一件事，哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）這對後場組合，已經找到了「一加一大於二」的勝利密碼，透過哈登的節奏掌控與米契爾的爆發力輸出，騎士正以一種前所未見朝向東區冠軍之路邁進。騎士能在短短兩場比賽中徹底壓制暴龍，關鍵在於雙核心極高的進攻效率。米契爾延續了他在季後賽首戰必爆發的傳統，達成連續9場季後賽30+的神級紀錄，徹底撕裂暴龍的側翼防線；而哈登則展現了老將的價值，在進攻端保持高命中率的同時，更在防守端交出驚人的抄截數據。以下為兩場比賽的核心數據對照：騎士本季最成功的戰略移動，無疑是從快艇迎來哈登，他不再迷戀個人單打，而是化身為球隊的大腦。哈登透過高位擋拆（Pick & Roll）精準連線艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley），他的存在讓騎士在關鍵時刻的勝率從原先的47%飆升至驚人的「空間」是籃球一切進攻的基石。當哈登利用威脅性拉開防守後，騎士的進攻便如魚得水。而獲得「解脫」的米契爾，則在哈登的掩護下展現了真正的威力。在減輕了持球組織的繁重壓力後，米契爾能更專注於尋求無球空切與接球跳投的機會。暴龍隊坐擁巴恩斯（Scottie Barnes）與巴雷特（RJ Barrett）等頂尖鋒線，卻難以在防守端同時兼顧這兩位風格截然不同的核心。當暴龍決定包夾米契爾時，哈登便會透過精準的導球找到底角的斯特魯斯（Max Strus）；當對方試圖壓迫哈登時，米契爾的單人爆發力便會瞬間讓對手付出代價。