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▲孫協志（如圖）扛下《明星算算鍋》主持棒。（圖／東森超視提供）

孫協志新節目《明星算算鍋》！玄學占卜都有

▲孫協志（中）熱愛命理。（圖／東森超視提供）

▲孫協志（右）與許孟哲（左）暢聊5566經歷。（圖／東森超視提供）

全新命理節目《明星算算鍋》5月25日開播！藝人孫協志扛下主持大梁，攜手多位頂尖東西方命理專家，透過「東方玄學」與「西方占卜」兩種截然不同的觀點，為每集嘉賓解讀人生關鍵課題，首集錄影邀請到「5566」團員許孟哲，暢談人生經歷，孫協志分享1994年出道初期，正值事業上升期卻面臨兵役問題，後來受算命老師指點，「趕快去趕快回來是好的，因為後面會有更大的事業發展，讓更多人認識我！」後來果真「5566」大紅大紫。回憶起演藝生涯中印象最深刻的算命經驗，孫協志分享在1994年出道初期，當時他個人唱片大賣25萬張，正值事業上升期卻面臨兵役問題，「其實我心裡想說，年紀一到兵單一收，我就趕快去吧。但我外婆特別去幫我算了一下命，擔心去當兵會不會變成是一個阻礙、前功盡棄。」沒想到算命老師鐵口直斷：「趕快去趕快回來是好的，因為後面會有更大的事業發展，讓更多人認識我。」孫協志感嘆，後來發展確實如老師所言，「是在這之後就是5566，等於到達了我自己演藝事業的另一個人生巔峰」，認為算命是人生中很重要的「輔助」角色，相當讚嘆。孫協志也大方透露與老婆夏宇童也有共同的命理老師，「事實上我們都有認識的同一位紫微斗數老師。我們也都會大致上了解一下，未來可能要留意一些什麼事情、要怎麼樣發展、做什麼樣的準備會比較好。」孫協志認為命理是一種方向指引：「人總是會有迷惘的時候，那命理不管是星座也好，或者是紫微等等，其實都是一個人生很重要的輔助與方向，不論結果如何，但至少你會有一個方向知道要怎麼樣去前進。」爾後被問及這次在《明星算算鍋》獨挑大樑是否有壓力？孫協志笑說：「其實不會有壓力，我反而覺得自己主持節目比較舒服一些，因為自己可以獨立完成流程、節奏，還有訪談跟節目的氛圍。」孫協志也提到節目針對算命由東方跟西方做出不同的解讀，也集結了多位重量級名師，將會對觀眾有不小幫助，《明星算算鍋》將於5月25日起，在東森超視33頻道，每週一至週五晚間10點播出。