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IC設計大廠聯發科今（21）日股價狂飆，正式衝破2000元大關，截至10時22分亮燈漲停，來到2090元，成交量超過1.5萬張，還有3千多張委買，十分強勢，市場提前進入法說行情暖身階段。聯發科漲勢驚人，股價已鎖死在2090元漲停。投信已連續5天買超3247張。聯發科近期基本面表現也十分亮眼，替其股價提供支撐。公司3月合併營收達632.19億元，月增62.29%、年增12.9%，創單月歷史新高；累計首季營收1491.51億元，季減0.69%、年減2.71%，達成先前財測目標區間高標附近，顯示儘管手機終端需求仍受記憶體與零組件成本上揚影響，整體營運仍維持一定韌性。法人分析，聯發科股價從4月以來沿5日線反彈，但成交量近期日漸萎縮，昨日遇前高壓力（約1965至1975元）呈現開高走低，短線待量能回升才有機會突破壓力。如今股價成功突破站上2000元關卡。法人認為，聯發科股價站上2,000元，不只是高價股題材發酵，也反映市場對公司中長期成長結構重新評價。過去聯發科營運重心以智慧手機晶片為主，但近年積極擴大智慧裝置、車用、邊緣AI與客製化AI ASIC布局，使投資人對其成長想像逐步由消費性電子，延伸至AI基礎建設與高階運算應用。市場目前關注4月30日法說會三大重點，包括本季智慧手機晶片需求是否回溫、AI ASIC業務進展與貢獻時程，以及毛利率與研發費用變化。由於先前市場已將聯發科視為台股AI ASIC潛在受惠指標，若公司在法說會釋出更明確客戶合作、出貨節奏或營收展望，將有望再推升股價攻上高點，並延續高檔攻勢。