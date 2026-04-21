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前總統馬英九近期點名指控，前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，相關爭議持續延燒；另一方面，基金會顧問、曾任二二八紀念館館長的廖繼斌，日前受訪時坦言，馬英九之所以動怒，是因蕭旭岑「丟臉丟到習近平那裡」，言論引發關注。對此，蕭旭岑直言，廖繼斌是個好人，但丟臉的「絕對不是我」，同時強調有人利用馬英九在做鬥爭。蕭旭岑今（21）日接受政論節目《千秋萬事》專訪時表示，自己對廖繼斌長年抱持敬意，認識對方已久，認為其為人正直、並對馬英九相當忠誠。他提到，廖繼斌在法律相關觀念上或許未必完整，但其出發點是出於對馬英九的保護與關心，「這一點我非常敬佩」。不過，蕭旭岑也指出，廖繼斌對於整起事件可能存在部分誤解，掌握資訊未必全面，因此自己並不打算針對相關指控進一步交鋒。他強調，此案已對兩岸關係造成一定程度的影響，不希望爭議持續擴大。節目主持人王淺秋進一步提到，廖繼斌先前在媒體上形容蕭旭岑「見利忘義」，甚至將事件比喻為「滅門災難」、丟臉丟到習近平那裡去。對此，蕭旭岑再次強調，「丟臉的絕對不是我」，並重申廖繼斌是個好人，其本意是為了維護馬英九，只是資訊可能不是很完整。至於外界關注的馬英九健康狀況，蕭旭岑則低調表示將「保持沉默、沉默是金」，不願再多做評論。他同時呼籲，真正關心馬英九的人，不應再將相關議題拿來操作或消費，並直指「有人藉此進行鬥爭，甚至傷害兩岸關係」，此舉是人神共憤，令人難以接受的。