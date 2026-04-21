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幻藍小熊韓國出道 金鐘60合體羅時豐熱舞

▲幻藍小熊（如圖）2024年正式於韓國出道，這幾年人氣高居不下，深受許多品牌、廠商青睞，商演及代言邀約不斷。（圖／記者陳明安攝影）

超車王菲、安溥 babyMINT 創RYM

華語專輯歷紀錄

▲「薄荷水晶」2024年8月舉辦成團記者會以團名「babyMINT」正式出道，如今是動力火車、林宥嘉等人的師妹。（圖／記者吳翊緁攝影）

「日光之橙」前團長鬧翻經紀公司 提告勝訴仍要賠百萬

申力安爆熱戀中 對象竟是「名模教母」陳婉若

獨子

▲「黑曜精靈」於比賽結束後雖未發行音樂作品，但推出寫真冊《Twinkle Black / Twi-light》，現團員各自在不同領域發展。（圖／星光瑞瑞提供）

HUR+辣登跨年舞台 粉絲嗨爆：今晚最辣

▲「緋紅魅影」以團名HUR+活躍演藝圈，今年2月順利在Zepp New Taipei舉辦專場演唱會，吸引滿滿人潮。（圖／HUR+ IG@hur_official_）

「紫月光」受邀台南建城大使 行銷片登紐約時代廣場

曾是幽靈水晶一員 伊品退團加入TPE48

《未來少女》於2023年播出，節目創造許多話題，並打造出「薄荷水晶」、「日光之橙」、「幻藍小熊」、「黑曜精靈」、「緋紅魅影」、「紫月光」及「幽靈水晶」7女團。其中，幻藍小熊於隔年正式在韓國出道，發布單曲〈COCOCO〉並陸續登上多個打歌節目，表現十分亮眼。而節目冠軍女團「日光之橙」前團長蔡南筠（Bonnie），出道後卻與經紀公司「無限夢想」鬧翻，提告公司未積極培訓、接活動，台北地方法院判她勝訴，但因合約期間她私接廣告，必須賠償100萬元。「幻藍小熊」歷經團員變動後，現任六位成員為隊長 XXIN、Ayeon、媛媛、毓、采甄及Nico，2024年正式於韓國出道，並以韓文單曲〈COCOCO〉進軍K-POP市場。幻藍小熊出道後人氣高居不下，深受許多品牌、廠商青睞，商演及代言邀約不斷，去年團體更登上金鐘60舞台，與羅時豐一同熱舞，帶來〈COCOCO〉、〈呼呼〉、〈大藝術家〉等歌曲，成為典禮一大亮點。「薄荷水晶」是華研音樂旗下女子團體，成為動力火車、林宥嘉等人的師妹，現任成員包括粼粼、Vikky、熙妍、品妡、栩栩、丞妘，2024年8月舉辦成團記者會以團名「babyMINT」正式出道，並於當日發行首張單曲〈BOOOOOORING〉，而babyMINT首張紀念專輯登上知名國外樂評網站 rateyourmusic（RYM）排行榜，獲得全球年度排行榜第 28 名、華語類專輯排行榜第1名，超車王菲、安溥，成為該網站史上成績最高的華語專輯，目前團體以商演活動為主。「日光之橙」奪下節目總冠軍，其小分隊「ELL&s」已於2024年7月正式出道。然而前團長蔡南筠（Bonnie）先前卻指控經紀公司「無限夢想」未積極培訓、接活動，讓她一年收入僅2萬1323元，提起民事訴訟請求經紀關係不存在，雙方鬧上法院。一審判Bonnie勝訴，但她在合約期間私接染髮廣告，也必須賠償100萬元給公司，可上訴。「黑曜精靈」由名慧、郭郭、力安、張瑄、雨璇、紫嫣、耑嫥Emma、采婕及依沛9名成員組成，比賽結束後雖未發行音樂作品，但推出寫真冊《Twinkle Black / Twi-light》，展現女孩們活力健康清新的青春紀實。現團員們各自發展，在歌唱、主持、戲劇及啦啦隊中持續發光發熱，另外，團員力安近日則與「名模教母」陳婉若的獨子Len Wang爆出熱戀，且關係頗穩定，不僅高調放閃，傳出Len Wang也已經把女友帶回家給母親認識。「緋紅魅影」以團名HUR+活躍演藝圈，由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇、佟凱玲、林詩雅、香蘭9人組成，有著亮眼外型和超強舞台魅力，讓團體人氣不斷攀升，去年HUR+壓軸登上台中麗寶樂園跨年晚會，一出場瞬間點燃全場氣氛，尖叫聲幾乎從頭到尾沒停過，粉絲更形容是「今晚最辣、最狠、最失控的一段」。今年2月HUR+順利在Zepp New Taipei舉辦專場演唱會，吸引滿滿人潮。「紫月光」由Xiu、Brenda、Bling、Yia、Yuki、17組成，團員們外型亮眼，去年宣布更改團名為「SOLO MOON」，並推出單曲〈Look At Me Now〉，除了商演活動、校園演出邀約不斷，團體也被台南市欽點為台南建城400周年推廣大使，拍攝的行銷影片還登上紐約時代廣場、巴黎春天百貨、首爾江南站鬧區，為行銷台南盡一份心力。「幽靈水晶」被稱作神秘女團，2024年宣布正式出道，由團長書蘊率領子瑄、芝婷、子秦、蔡菜和昀靚。在出道記者會上，徐若瑄、王子邱勝翊都特地送上影片祝福，讓女孩們當場哭成一團。值得一提的是，曾是幽靈水晶一員的伊品，已離開團體並投入另一女團AKB48 Team TP（現為TPE48）。