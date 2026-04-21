先說結論再論述

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※專業攻擊機這個名詞或許消失

※攻擊直升機角色轉變

▲美軍對攻擊直升機的作法是加以升級，使其變成可以操控無人機的載台。（圖／翻攝自Boeing）

▲日本陸自的AH-1S直升機數量比AH-64D高，理由是操作成本較低。（圖／翻攝自日本陸上自衛隊）

※專業攻擊機這個名詞或許消失。※攻擊直升機角色轉變。1架美軍A-10攻擊機於美伊軍事衝突中被擊落，美國是否加速除役A-10攻擊機的呼聲再起。美軍對伊朗攻擊以及之後的F-15E戰機飛行員營救事件，後續或許會載入史詩並拍成電影；整個攻擊行動中出現的戰損為1架A-10攻擊機被被動導引飛彈擊落，或許A-10攻擊機會因為這個戰例被提早除役。首先要說明的是，每個國家軍事預算有限，成立空軍時一定會編成戰機這個機種，後續是教練機，畢竟空軍首要任務就是戰鬥以及培育雛鷹的教練機，在空域廣闊的情況下，為因應各基地的空軍人員與軍備輸運，通常會接力設立運輸機。在這些機種設立後，有些國家還會設立高昂的電戰機、加油機、轟炸機、預警機等，這些飛機通常被稱為高價值目標。攻擊機是該國空軍在行有餘力後設立的機種，主要任務就是對地攻擊，許多國家在經費受限的狀況下通常會以戰機兼任攻擊機的任務，例如越戰時期的F-4、現階段的多功能戰機F-16等；此外有有另一個新名詞誕生－戰轟機，冷戰時期戰轟機的代表為龍捲風、美洲虎戰機；專業的攻擊機美蘇兩國的代表機種為A-10與Su-25。美軍設立A-10攻擊機的目標主要是應對蘇聯時代的裝甲洪流，當時的戰略與戰術思考為以歐美龐大的空權力量抵消蘇聯的大批戰車，在這種思想下美國誕生的兵器為AH-64直升機、A-10攻擊機與MLRS多管火箭。除多管火箭外，A-10、AH-64都必須貼近對方空域發射飛彈與砲彈，阿帕契攻擊直升機的作戰概念為貼地或是沿著地貌飛行，雙方爭取的目標為樹梢上的空優。A-10攻擊機則是低空飛行攻擊敵軍，機鼻的30公厘機砲掃射地面目標時威風颯爽，許多軍事電影也都有這些情節的描述，但在本次被伊朗防空飛彈擊落後，美軍在人命傷亡的考慮情況下或許會加速A-10攻擊機的除役，未來的對地攻擊任務通常是遠距離發射飛彈或是以無人機代勞。俄烏戰爭期間促成無人機的興起，烏克蘭的彈簧刀、鳳凰幽靈無人機以及標槍反戰車飛彈的搭配，在戰場上取得不錯的佳績，這些戰車在無人機面前基本上來說是不堪一擊！不過烏克蘭有彈簧刀、俄羅斯也有柳葉刀，這類無人機雙方你來我往的結果是促成光纖導引無人機的誕生，這些無人機對戰車來說是一本萬利、性價比極高的武器，未來的陸戰戰場上若沒有完整的反無人機裝備，恐怕雙方戰甲部隊都無法越雷池一步。那這類武器用於對抗攻擊機或是直升機呢？直升機航速慢在對抗無人機上會略顯吃虧，俄烏戰爭期間也有俄軍直升機被無人機擊落，但直升機依舊有著機動優勢以及拋射熱焰彈/誘餌等方式躲避，甚至未來還可能以戰鬥直升機操控小型無人機、接續去撞擊這些自殺無人機的想法與戰術。不過當這些自殺無人機越來越聰明、晶片與AI科技漸趨成孰後，戰鬥直升機可能從獵人的角色過渡到獵物。德國逐步汰除虎式直升機並以H145M直升機替代被視為第一槍，但日本陸上自衛隊的做法算是敲響了戰鬥直升機的喪鐘。日本防衛省2026年度計劃採購5架遠距偵察與攻擊能力的廣域無人機，逐步替換現役的AH-64D攻擊直升機。事實上軍費充裕的日本過往也引進13架AH-64D，理由是操作成本較AH-1S高出很多，現階段有著更便宜好用的無人機，當然優先採用。美軍則是對阿帕契攻擊直升機升級，讓升級後的阿帕契直升機具備有人-無人協同（MUM-T）能力控制外部無人機，提升戰場感知與打擊範圍。上述的攻擊機臨空發射機砲或是直升機於樹梢上盤旋、發射反戰車飛彈的場景或許會成為老年人家的記憶也說不定。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com