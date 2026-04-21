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苗栗縣日前發生一起「被迫超速」烏龍罰單事件！一名車主因車輛故障委託拖吊車運送愛車，不料竟收到一張指控其在縣道140線超速13公里的罰單；離譜的是，違規照片清晰顯示該車正被固定在拖吊車架上，引發網友瘋傳並狂酸「這難道是自駕最高境界？」。對此，苗栗縣警察局交通隊坦承係因系統誤抓車牌及後端審核疏失所致，除將主動撤銷罰單外，也將針對失職人員追究責任。有網友在Threads無奈發文，表示自己將汽車賣給同事後，車輛於3月6日中午發生故障，隨後委託拖吊車運往卓蘭鎮方向。沒想到事後竟收到一張紅單，指控該車在苗140線限速60公里的區間測速路段，以時速73公里的速度「超速行駛」，依法裁罰1600元，然而，罰單照片中顯示，轎車當時穩穩地固定在拖吊車架上，完全處於被動移動狀態，讓人感到既無奈又傻眼，前車主將罰單上傳至網路並發文質問：「我就問，我要怎麼超速？」這番「被迫超速」的遭遇隨即引發轟動，吸引超過兩百萬人次瀏覽及11萬名網友按讚。網友們除了同情車主「冤到極點」的處境，也紛紛留言大酸警方的審核機制。有人戲稱這是「傳說中的自動駕駛」，也有人笑稱看完這張罰單後，對自己過去收到的超速單都感到釋懷了。與此同時，排山倒海的批評也直指警方的作業疏失，民眾憤怒砲轟製單過程太過草率，認為照片證據如此明顯卻仍照樣開罰，不僅讓警察形象大打折扣，更浪費民眾申訴的社會資源，呼籲應針對失職人員進行懲處。針對這起爭議，苗栗縣警察局交通隊隨即做出回應並坦承疏失。警方解釋，縣道140線設有區間測速科技執法系統，當偵測到車輛行速超過限制時，系統鏡頭會自動鎖定車牌截取資料。由於當時被拖吊的故障車車牌位置較為醒目，導致系統誤將其識別為違規主體，再加上後端審核同仁未能即時發現照片異常，才導致這張荒謬的罰單流出。警方強調，將主動行文監理單位撤銷該張白色轎車的罰單，並針對當天實際超速的拖吊車重新開罰。此外，對於審核不周的相關人員，警方也表示將追究行政處分，以防類似的烏龍事件再次發生。