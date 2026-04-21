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先發五虎齊發威 尼克一度領先達14分

末節戰雲變色 老鷹CJ狂轟32分帶頭反撲

罰球失準與絕殺未果 尼克1分憾負老鷹

2026年NBA季後賽首輪再度爆出冷門，東區強權紐約尼克今（21）日在主場麥迪遜廣場花園迎戰亞特蘭大老鷹。尼克在前三節掌握主動權，一度取得雙位數14分領先，未料第四節進攻陷入窒息式當機，終場前更錯失關鍵罰球與絕殺機會，最終以106：107慘遭老鷹逆轉，在主場吞下令人心碎的一敗。開賽之初，尼克展現強大的主場氣勢，首節便靠著流暢進攻以32：23取得領先。進入次節，雙方雖然陷入拉鋸，但半場結束尼克仍以61：54保持7分優勢。易籃過後尼克持續加溫，明星中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)在籃下強勢補籃命中，帶動尼克先發五人得分全部上雙，領先優勢擴大至13分並順勢打停老鷹，眼看勝利已在掌握之中。進入決勝第四節，戰局出現驚人轉折。尼克全隊手感冰冷，單節僅命中3個進球、得到15分；反觀老鷹隊進入狂熱模式，全隊15投12中猛攻28分。老鷹後衛C·J·麥凱倫（CJ McCollum）更展現老將價值，全場狂轟32分，並在比賽最後時刻一次後撤步中距離命中，帶領老鷹反超比分。此外，板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）也穩定貢獻全對次高的19分，成為老鷹能緊咬比分的關鍵功臣。比賽尾聲高潮迭起，尼克原先有機會反敗為勝，但防守悍將OG·阿努諾比（OG Anunoby）在關鍵時刻獲得兩次罰球卻意外全部打鐵，錯失超前大好機會。隨後布朗森（Jalen Brunson）雖在外線轟進續命三分球，全場砍下29分試圖挽回頹勢，而老鷹麥凱倫隨後兩罰不進也給了尼克最後一擊的生機。可惜尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）抓下籃板後未選擇喊暫停，直接帶球推進的中距離跳投未能命中，讓尼克最終以1分之差爆冷落敗，系列賽1：1遭老鷹扳平。