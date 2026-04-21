蘋果為響應世界地球日，推出期間限定的「舊機回收享配件9折」，時間從即日起至5月16日，台灣限 Apple台北101 與 Apple信義A13 兩間直營店，消費者只要在活動期間帶著舊的iPhone、iPad、Apple Watch等裝置前往門市回收，並在同一筆交易購買指定配件，即可享9折優惠，回收限制機型、配件折扣品項一次看。
蘋果官網提到，在2025年所有出貨產品中採用再生材料的比例達到創紀錄的 30%，是Apple穩步邁向「Apple 2030」計畫的重要基礎，目標是在2030年前實現整體營運的碳中和。在材料與包裝創新上，Apple設計的電池如今已全面採用 100%再生鈷金屬，且所有磁石皆使用100%再生稀土元素。
此外，Apple 成功實現了包裝去除塑膠的承諾，全面改用可在家輕鬆回收的100% 纖維製包裝。以今年推出的 MacBook Neo 為例，該產品採用了高達 60% 的再生材料，成為公司歷來碳排量最低的筆記型電腦。
新一代電子產品回收產線「Cora」
在能源、水資源與回收技術方面，Apple在加州推出了新一代電子產品回收產線「Cora」，以及由機器學習驅動的電子廢料分類系統「A.R.I.S.」。同時，Apple 持續推動零廢棄目標，其Fifth Avenue門市更成為公司史上首間獲得TRUE零廢棄認證的直營店。
為響應世界地球日，Apple 也推出了特別的回收優惠活動，顧客只要將符合條件的舊裝置帶回特定 Apple 直營店進行回收，即可享有 AirPods 或相關配件的 9 折優惠，鼓勵大眾與 Apple 一同為地球永續盡一份心力。
活動日期、回收地點
日期：即日起至5月16日
地點： Apple台北101 、Apple信義A13 兩間直營店
哪些裝置可以回收、換折扣？
iPhone不限機型
iPad不限機型
Mac，MacBook、iMac、Mac mini等都適用
Apple Watch各系列
優惠限制
回收與購買必須在同一筆交易完成，無法先回收、之後再用折扣碼補購。9 折僅適用於「指定配件」，不包含 iPhone、iPad、Mac 等主機硬體
9折優惠品項總整理
Apple 品牌轉接器
AirPods 4（含主動式降噪款）
AirPods Pro 3
AirTag
Apple Pencil
Apple TV 4K
Apple 品牌 Apple Watch 錶帶
Apple 品牌連接線、充電器
Apple 品牌 iPad 保護殼、iPhone 保護殼
巧控鍵盤(不含適用於 iPad 的巧控鍵盤)
巧控滑鼠、巧控板
特定Beats品牌配件：連接線、保護殼、Solo Buds、Studio Buds、Solo 4、Powerbeats Pro 2、Powerbeats Fit、Beats Pill等。
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此外，Apple 成功實現了包裝去除塑膠的承諾，全面改用可在家輕鬆回收的100% 纖維製包裝。以今年推出的 MacBook Neo 為例，該產品採用了高達 60% 的再生材料，成為公司歷來碳排量最低的筆記型電腦。
新一代電子產品回收產線「Cora」
在能源、水資源與回收技術方面，Apple在加州推出了新一代電子產品回收產線「Cora」，以及由機器學習驅動的電子廢料分類系統「A.R.I.S.」。同時，Apple 持續推動零廢棄目標，其Fifth Avenue門市更成為公司史上首間獲得TRUE零廢棄認證的直營店。
為響應世界地球日，Apple 也推出了特別的回收優惠活動，顧客只要將符合條件的舊裝置帶回特定 Apple 直營店進行回收，即可享有 AirPods 或相關配件的 9 折優惠，鼓勵大眾與 Apple 一同為地球永續盡一份心力。
日期：即日起至5月16日
地點： Apple台北101 、Apple信義A13 兩間直營店
哪些裝置可以回收、換折扣？
iPhone不限機型
iPad不限機型
Mac，MacBook、iMac、Mac mini等都適用
Apple Watch各系列
優惠限制
回收與購買必須在同一筆交易完成，無法先回收、之後再用折扣碼補購。9 折僅適用於「指定配件」，不包含 iPhone、iPad、Mac 等主機硬體
9折優惠品項總整理
Apple 品牌轉接器
AirPods 4（含主動式降噪款）
AirPods Pro 3
AirTag
Apple Pencil
Apple TV 4K
Apple 品牌 Apple Watch 錶帶
Apple 品牌連接線、充電器
Apple 品牌 iPad 保護殼、iPhone 保護殼
巧控鍵盤(不含適用於 iPad 的巧控鍵盤)
巧控滑鼠、巧控板
特定Beats品牌配件：連接線、保護殼、Solo Buds、Studio Buds、Solo 4、Powerbeats Pro 2、Powerbeats Fit、Beats Pill等。