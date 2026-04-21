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洛杉磯道奇隊傳出震撼彈，去年季後才以3年6900 萬美金（約新台幣21億元）重金簽下的守護神迪亞茲（Edwin Díaz），因右肘傷勢確定要動刀，預計要到下半球季才能回歸。面對終結者缺陣的戰力真空，美國媒體與球迷紛紛點名去年季後賽表現亮眼的佐佐木朗希重回牛棚救火，但道奇總經理高梅茲（Brandon Gomes）對此明確表態說「不」。道奇球團今日證實，迪亞茲因右肘關節游離體引發不適，將於明日接受手術。這名備受期待的守護神本季只出賽7場，防禦率竟高達10.50。隨著他的長期缺陣，道奇原先就不穩的後援防線再度拉警報，球迷紛紛在社群平台表態：「該讓佐佐木朗希轉任終結者了吧？」去年佐佐木朗希因右肩夾擠症候群缺陣多時，歸隊後在季後賽轉任後援大放異彩。然而，本季重回先發輪值的他表現並不理想，出賽4場留下0勝2敗、防禦率6.1 的成績。美媒分析指出，佐佐木目前面臨「兩輪魔咒」，首輪交手打者往往能展現壓制力，但到了第二輪被對手看穿球路後，便容易遭到狙擊。日前對陣洛磯隊，佐佐木主投不滿5局就挨了7支安打失3分退場，賽季首勝至今難產。《洛杉磯時報》資深記者普拉希克（Bill Plaschke）更曾撰文直指：「救援才是最適合佐佐木的位置。」儘管外界聲音不斷，佐佐木朗希本人對「先發」有強烈的執念。他曾在去年季後賽期間直言：「無論先發或中繼，我的球速都差不多，我不覺得自己特別適合當中繼。」針對媒體與球迷的呼籲，道奇隊GM高梅茲今日也正面回應，以一句簡短有力的「NO」回絕了讓佐佐木轉任救援的提議。目前球團仍傾向讓佐佐木在先發輪值中持續磨練，尋求突破第二輪打線的對策，而非為了填補短期牛棚空缺而改變他的養成定位。