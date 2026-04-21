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▲員警熱心地製作了一張相機協尋海報，以此協尋失主。（圖／警方提供）

台北市陽明山正值賞花季，日前一名29歲的日籍男遊客上山賞花時，不慎遺失裝有珍貴旅遊回憶的單眼相機。轄區北投警分局員警獲報後發揮巧思，透過檢視相機內的照片線索，主動自製協尋海報並張貼於公園周邊。最終成功讓該名心急如焚的日籍遊客看見海報並尋回愛機，讓他開心大讚台灣警察的極高效率與同理心，成功促成一次溫馨的國民外交。據了解，這名29歲的日籍旅客日前來台自助旅行，前往陽明山賞花時，一時疏忽將隨身的單眼相機包遺留在前山公園的座椅上。隨後有熱心民眾拾獲並送交至北投分局公園派出所，員警受理後，初步檢視相機內的照片檔案，發現存有大量日本與台北景點的風景照，研判失主極可能是來台觀光的外籍旅客。為了盡快找到失主，陳員熱心地製作了一張相機協尋海報，並立刻前往前山公園處張貼尋人。原以為這趟台灣之旅會因弄丟相機而留下巨大遺憾的日籍旅客，在公園內焦急尋找時，幸運地看見了員警張貼的協尋海報，立刻趕赴公園派出所求助。當他看見視若珍寶的相機失而復得且完好無缺時，興奮之情溢於言表，除了頻頻向警方鞠躬道謝，更直呼對台灣的安全與友善環境留下深刻印象，當場承諾未來一定會再次來台旅遊。北投分局對此表示，陽明山風景區國內外遊客眾多，為民服務是警察工作的重要核心，期盼能藉由每一次的熱心協助，持續提升台灣的國際形象。