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▲視網膜（右）人在日本感受到強震，嚇傻發文喊：「發海嘯警報了，在日旅客注意安全！」（圖／翻攝自視網膜臉書）

日本地震7.7！視網膜在15樓嚇慘：搖超久

▲視網膜的愛犬「柚子」發生地震完全無感，熟睡模樣超級可愛。（圖／翻攝自視網膜臉書）

日本青森地震！日本青森縣外海昨（20）日下午發生規模7.7地震，地震深度僅10公里，本起地震成因與311大地震類似，都發生在日本海溝，威力等同64顆原子彈，引發全球關注，而網紅YouTuber視網膜（陳子見）當時正在東京，住在15樓大廈明顯感受劇烈搖晃，讓他嚇傻發文喊：「發海嘯警報了，在日旅客注意安全！」怎料其愛犬「柚子」絲毫無感，全程靜靜地熟睡，彷彿進入平行時空，超強烈反差反應逗樂大批粉絲。日本青森縣外海昨發生7.7地震，震央位於三陸外海，震源深度約10公里，青森、岩手、宮城多地達震度5弱，東京等地也明顯有感，視網膜當時人就在東京，住在東京都心15樓搖晃劇烈，因此第一時間發文報平安，直呼「搖超久，發海嘯警報了，在日旅客注意安全！」貼文曝光後，不少在日本的網友也有感，「感受很大，10樓！（東京）」、「人在青森很有感，連東橫inn房間裡面都廣播了」、「剛好在仙台，搖很大，應該沒災情」，特別有趣的是，視網膜的愛犬「柚子」在地震當下竟完全無感，被窩裡平靜地熟睡，畫面超級爆笑。