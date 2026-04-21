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▲影帝張震（如圖）在2013年與前助理結婚。（圖／NOWNEWS攝影中心）

演藝圈長時間朝夕相處的工作模式，讓不少藝人與經紀人、助理之間從工作夥伴昇華為人生伴侶，「近水樓台先得月」的真實案例屢見不鮮。《NOWNEWS今日新聞》整理出4段藝人與經紀人、助理的愛情故事，像是歌王蕭敬騰、影帝張震，還有包括伍佰等人，都是選擇與最熟悉、最了解自己的那個人走到最後，也成為外界津津樂道的話題。首先是金曲歌王蕭敬騰，與大他14歲的經紀人林有慧（Summer）的戀情堪稱演藝圈代表案例之一。兩人其實低調交往長達16年，直到2023年6月蕭敬騰公開求婚成功，10月正式登記結婚，才讓這段「長跑戀情」曝光，婚禮上蕭敬騰的誓詞「Summer是林有慧，林有慧是我老婆！」一舉成為經典迷因，兩人不但是事業夥伴，更是相伴一生的人生伴侶，也讓外界大讚是「最穩定的愛情之一」。搖滾天王伍佰同樣是情定經紀人，他與經紀人陳文珮交往長達12年，於2003年在日本福岡低調完婚，直到2005年才對外公開喜訊。兩人相伴超過30年，感情恩愛如初，太太照顧日常生活的同時，也會幫忙打理演藝工作。伍佰一向作風低調，婚後更鮮少談及私生活，但據悉伍佰多首情歌都是寫給老婆的，完全就是鐵漢柔情的代表。兩人秉持婚後不生小孩的共識，享受甜蜜的二人世界。至於中國歌手張靚穎，與經紀人馮軻的關係則備受爭議。兩人早在2003年就開始交往，2015年張靚穎公開認愛並求婚，最終步入婚姻。不過這段婚姻從一開始就不被看好，張靚穎母親更是相當反對，認為馮軻只是看中女兒的賺錢能力，還很會控制女兒的生活與事業。婚後也未能長久維持，最終以離婚收場，據悉，當時兩人離婚時還出現財產分配問題，甚至傳出張靚穎幾乎淨身出戶，將公司與約6億財產都留給了馮軻。成為「愛上經紀人」中較為坎坷的一例。影帝張震則是與助理修成正果的例子。他與助理莊雯如因工作認識，交往約4年後，在2013年結婚，婚禮上眾星雲集，包括梁朝偉、劉嘉玲、舒淇、王家衛、李安、侯孝賢等大牌影星都在受邀名單之中。兩人婚後育有一女，家庭生活低調穩定。據悉他們當初是因為語言學習契機拉近距離，進而發展為戀人，最終攜手步入婚姻。