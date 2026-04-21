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馬英九基金會風波持續延燒，從最初的財務紀律問題，逐步擴大為人事爭議與兩岸議題，前總統馬英九20日再發布3點聲明，同時呼籲前執行長、國民黨副主席蕭旭岑，以及前幕僚王光慈不要再散布貶損言論。對此，蕭旭岑直言整起事件「越來越離譜」，盼能早日落幕，並喊話前國安會秘書長金溥聰等人，要好好照顧馬英九，千萬別落跑。蕭旭岑今（21）日在政論節目《千秋萬事》中表示，事件初期僅圍繞薪資與程序問題，但隨著時間推移，外界說法不斷擴大，有心人士四處放話，捏造他收了錢，甚至還有婚外情。蕭旭岑強調，好險現在是資訊公開透明的時代，要汙衊一個人也沒那麼容易，希望外界理性看待，並盡快讓風波落幕，避免對馬英九造成進一步傷害。針對目前基金會內部人事與後續安排，蕭旭岑也公開喊話，希望仍在馬英九身邊的人士，包括前國安會秘書長金溥聰、代理執行長戴遐齡，或是外界傳出廖繼斌可能接任執行長，無論人事如何調整，最重要的是好好的照顧馬英九前總統，千萬不要落跑，並強調「別在風波過後就不管馬前總統了」。對於整起事件背後動機，主持人王淺秋提出，部分觀點認為可能涉及美方因素，不希望政協會成果過於突出，但她個人傾向認為偏私人恩怨。蕭旭岑回應表示，確實不排除部分人士出於私怨或報復心理，但是否涉及更複雜的外部因素，自己也無法確認，不過他強調，這場風波已對兩岸關係造成實質影響。蕭旭岑指出，目前馬英九基金會已全面暫停兩岸交流活動，這一決定令人難以理解，若基金會認為他做的不好，理應與兩岸無直接關聯，為何會導致整體交流停擺？此外，蕭旭岑也坦言不清楚馬英九本人是否完全掌握相關情況，讓外界對決策過程產生更多疑問。