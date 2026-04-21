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攻防一體！庫明加19分全能表現證明價值

戲劇化結尾：尼克錯失罰球與絕殺機會

歷史數據背書：庫明加值得更多信任

2026年NBA季後賽首輪上演大反轉，亞特蘭大老鷹今（21）日在客場以107：106驚險擊敗紐約尼克，將系列賽扳成1比1平手。除了 CJ 麥考倫（CJ McCollum）的關鍵表現外，季中從金州勇士交易轉投老鷹的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），此役展現頂級天賦，成為逆轉勝的最強功臣，讓無緣季後賽的勇士球團顯得格外尷尬。本場比賽，庫明加替補出戰35分鐘，展現極高效率，全場12投7中，高效砍下，其正負值高達+10，是老鷹本場比賽能夠逆磚的一大關鍵。庫明加在比賽中多次利用強壯的身體素質衝擊尼克禁區，並在防守端成功限制了尼克側翼的發揮，存在感十足。回想起今年2月交易截止日前，勇士管理層為了換取波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）強化禁區，決定放棄庫明加。如今庫明加卻在老鷹的季後賽戰場上大放異彩，這份「打臉」數據無疑讓勇士管理層悔不當初。比賽最後時刻戰況膠著，老鷹在領先1分時，CJ 麥考倫獲得兩罰機會卻意外失手，留給尼克最後絕殺生機。然而，尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）在最後一攻選擇中距離跳投未能命中，最終老鷹以1分之差驚險帶走勝利。對於尼克隊來說，布倫森（Jalen Brunson）雖繳出29分，但末節團隊進攻當機是輸球主因。庫明加在防守端給予的壓力，讓尼克意識到想要晉級次輪絕非易事。庫明加過去曾在與灰狼等強隊的季後賽系列賽中證明過自己的抗壓性，來到老鷹後，他正逐漸轉變為一名能決定比賽勝負的球星。老鷹主帥表示，庫明加的能量是球隊在客場生存的關鍵，接下來回到亞特蘭大主場，這位「前勇士未來」的表現將持續受到全聯盟注目。