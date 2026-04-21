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國民黨台北市松山、信義區議員初選激戰，電話民調今（21）日最後一天，2位前黨發言人楊智伃、李明璇都參與初選，並發文疾呼搶救。對此，桃園市議員凌濤透露，以他目前掌握的數據來看，楊智伃非常危險，情勢相當拉鋸，呼籲大家幫忙顧電話、接電話，「唯一支持楊智伃」。松信區新人初選5搶2，凌濤表示，松山、信義的民調公司進行得相當辛苦，前2天成功份數僅達整體樣本的2分之1，也反映出在整體選情尚未升溫之前，社會大眾的關注度有限。因此，今天第三天的民調格外關鍵。不僅需要加速完成樣本，也因為前面2分之1的結果互有領先，真正決定松山信義市議員初選結果的，將會是今天接下來這關鍵的另外2分之1。凌濤提到，以他目前掌握的數據來看，楊智伃非常危險，情勢相當拉鋸！昨天陪同她晚間車掃2個半小時，沿途市民反應十分熱烈，但仍要誠懇拜託大家「一定要幫忙顧電話、接電話」，將支持轉化為實際的民調結果，因為每一通電話，都可能左右這場初選的勝負。凌濤說，楊智伃是這次松山信義最年輕的新生代候選人，這幾年來，看著她不畏壓力，始終站在第一線為人民檢驗議題，勇往直前，令人感動。我們應該給這樣認真打拚的年輕世代一個機會，讓她進入市議會為市民服務，她一定會有優秀的表現。最後關鍵時刻，再次懇託大家：今晚民調提前至17:30開始，請大家幫忙顧電話、接電話；電話民調一定要完整回答，才算成功通數。