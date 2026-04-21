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民眾黨立委劉書彬今（21）日質詢時關心台灣非碳電力發展低於全球的原因，卓榮泰說，台灣因為產業快速發展，電力需要充裕，過去10年綠能發展已經比之前的那8年多很多，環境部長彭啟明則要劉書彬可以跟新加坡比，新加坡95%是化石燃料，沒想到劉脫口「我們要比爛的嗎？」彭則連忙說新加坡沒有爛，每個國家天然資源不一樣，不能國家跟國家相比。劉書彬今質詢時質疑，歐洲能源智庫EMBER的全球電力評估顯示，在淨零能源部分，全球到40.8%，台灣則僅15.1%，不只低於全球，比中國、日本、韓國也還要低，台灣淨零碳排什麼時候達到全球平均水準40.8%綠電的比例？更指出總統賴清德說核二核三具備重啟條件？卓榮泰則說，核三廠是進入準備重啟程序，不是已經具備重啟條件。劉書彬再問，淨零碳排什麼時候達到全球平均水準40.8%的比例？環境部長彭啟明表示，最重要是有沒有減碳，過去五年每年減2至3%，去年應該可以減9%，這符合預期目標，委員提到能源佔比，還是要看減碳減多少，實際電力排碳係數看這事情比較公允劉書彬則批評，這就是資料無法跟國際接軌，要配合歐洲能源智庫提出都是全世界都在用一致標準看全球，就是沒有比人家好啊？彭啟明則澄清，台灣一直跟國際接軌，委員跟日本韓國比，你也可以跟新加坡比，新加坡95%是化學燃料。聽到彭啟明的回應，劉書彬秒回「我們要比爛的嗎？」彭啟明則連忙說，不是爛的，新加坡沒有爛，政府希望盡快走到淨零排碳這條路，政府提出2035年的目標，目前進度都在軌道上進行，每個國家樣態不一樣，天然資源各種條件不一樣，不能一個國家跟另一個國家相比。