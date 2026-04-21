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ABF載板延續火熱氣勢！景碩今（21）日開盤劇烈震盪，但盤中仍不怕波動不斷走高，早盤直奔漲停板，鎖死在473.5元，而欣興也大漲逾5%，臻鼎-KY微漲，持續吸引買盤湧入。景碩今日強攻漲停板，股價創出新高，攻上473.5元新天價，成交量也超過3.5萬張，截至午盤還有近1萬張委買量。欣興同樣創出新天價，攻上713元；南電盤中微漲，但截至午盤翻黑，轉為下跌。景碩日前公布3月自結合併營收39.39億元，月增22.9%、年增25.1%，創單月次高，僅次於1月的新高紀錄39.61億元；第一季營收111.05億元，相較去年第四季營收103.56億元，季成長約為7.2%，年增28.8%，受惠於高階ABF載板出貨暢旺，不受工作天數減少干擾，為歷年同期新高。市場聚焦景碩AI伺服器與HPC帶動高階ABF載板需求升溫，加上景氣循環由過去供過於求逐步轉向供給偏緊，帶動資金積極追價。同時，法人先前連番調高目標價與樂觀看待成長動能，配合公司近期營收年成長維持雙位數表現，增添多頭信心，使得買盤在短時間內集中湧入，推動股價再度被鎖在漲停板之上。從產業結構觀察，AI需求正驅動整體PCB規格升級。隨著高階交換器與資料中心對高速運算與傳輸需求爆發，推升板層數與材料升級趨勢，高階ABF載板成為最大受惠者，未來數年成長動能明確。欣興方面，本土法人同步上調評價，看好AI與通用伺服器需求雙引擎推動，第二季營收可望續季增一成。公司受惠ABF與BT載板訂單穩定、價格調漲及產能利用率提升，毛利率持續改善，首季EPS估達2.5元優於預期。供應鏈透露，Resonac與MGC等上游漲價壓力已順利轉嫁，營運結構轉強。AI帶動ABF載板進入「規格升級＋供給吃緊」的雙重上行循環，隨著價格續揚與產能擴張同步推進，後續載板三雄營運與評價仍具備上修空間。