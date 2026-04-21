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柯文哲被辣椒水攻擊一案結局大翻轉，警方公布調查結果，係帶隊官第六分局長周俊銘所為，昨宣布將他記過拔官。警察局長吳敬田今強調分局長嚴重影響警譽，「懲處沒有很重」，媒體追問是否因第一時間未坦承？吳敬田語帶保留地說「有一些偵查細節沒辦法在這邊做說明」，但透露在偵查當下，周俊銘認為噴灑辣椒水者另有他人。警方昨天宣布柯文哲被辣椒水攻擊事件破案後，外界認為疑點重重，甚至懷疑周俊銘是揹鍋俠，為了藍白合大業遭嚴懲。台中市警察局長吳敬田今（21）出席市政會議前受訪，坦言記2支過、調職、移送法辦都是他向警政署建議的。媒體追問是否因分局長在全案發生24小時後才坦承「犯行」，吳敬田話帶保留地說「這個是其中之一」，並指調職係還有其他違反紀律的行為，但「裡面有一些偵查的細節，我現在沒有辦法在這邊做說明」。對於民眾黨公布一支周俊銘丟棄辣椒噴霧罐的影片，吳敬田證實辣椒噴霧罐就是昨天記者會上那一支，警方17日連夜偵辦此案，在監視畫面發現周俊銘有丟棄的行為，晚上12點多就趕到現場，從垃圾袋裡找到辣椒噴霧罐並予以查扣；至於為什麼隔天偵辦進度變慢，他表示必須進行多方比對，但逢甲夜市商家多半午後才營業，多少影響調閱的時間。至於帶隊官位規定不必配帶辣椒水，吳敬田說，周俊銘平常工作非常認真，他個人認為可能需要應付突發狀況，主動到派出所具領辣椒水。他將辣椒水全部釋出後，裡面已經沒有殘餘液體，依規定是可以丟棄的。辣椒水事件引起軒然大波，為何周俊銘第一時間未坦承？吳敬田透露，根據周俊銘的說法，也認為現場可能有其他人噴灑辣椒水。媒體再追問，民眾黨第一時間信誓旦旦指有2個騎機車的人，在空中噴辣椒水，警方追查結果如何？吳敬田說，警方偵辦各類刑案，每一個方向都會去查證，機車騎士當然也是查證的重點之一。