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在台灣體操界，翁士航是一個名字與榮耀和鐵血緊緊相連的人物。他是陪伴「亞洲貓王」唐嘉鴻翻越阿基里斯腱斷裂低谷、在巴黎奧運摘銅的幕後功臣，被譽為具備運動科學背景的博士教練。然而，隨著人本教育基金會的一紙控訴，這位功勳教練也陷入了涉嫌性騷擾、暴力管教與威權統治的巨大負面漩渦。翁士航曾是體操選手，轉型教練後並未止步於術科，而是選擇繼續攻讀並取得運動科學博士學位。目前身兼國立台灣師範大學運動競技學系專任副教授與體操隊總教練。他強調「理論與實務並重」，擅長透過運動分析、肌力訓練與營養學為選手量身打造訓練課表。這種科學化的訓練方式，讓他在體操界建立起「博士教練」的權威形象，更帶領師大體操隊轉型為具備科研支撐的現代化軍團。翁士航最為人津津樂道的功績，莫過於對唐嘉鴻的耐心陪伴。2023年唐嘉鴻遭遇阿基里斯腱斷裂，職涯幾近報銷，翁士航以一句：「如果你未來是奧運金牌，回頭看這段斷裂，是不是能帶給大家一個不錯的故事？」成功激發愛徒鬥志。2024年巴黎奧運決賽，唐嘉鴻掉槓失誤後站起身完成動作，最終驚險奪銅。翁士航賽後擁抱愛徒並感性表示：「這塊銅牌的價值高於金牌，因為他沒有放棄。」這對師徒情深的畫面，曾讓無數台灣人動容。在翁士航一手栽培下，臺師大體操隊在國內外的戰功可說是相當炫目。在114年全大運中，台師大運動與休閒學系碩三選手許良育無疑是全場焦點。她個人包辦個人全能、地板、跳馬、高低槓及平衡木共5面金牌，完成全大運歷史性的「五連霸五金」壯舉，並率領女乙組勇奪5金2銀3銅。事實上，台師大一般組的戰績始終驚人。回顧113年全大運，台師大體操隊共斬獲10金6銀7銅，其中一般組女子成隊達成5連霸、男子成隊3連霸；112 年更是創下單日橫掃9金的誇張紀錄，當時陳奕霖個人獨拿7金1銀，展現台師大不分系所、全民皆兵的體操實力。台師大體操王朝的基石，來自於跨世代頂尖選手的傳承。這次同樣被捲入霸凌疑雲、全大運生涯累積41面金牌的傳奇選手麥劉湘涵，曾率領甲組女子成隊達成18連霸，穩定性與奪牌能力早已成為全大運的標竿。而在國際賽場上，身為台師大博士生的「亞洲貓王」唐嘉鴻更是台灣體操的驕傲。唐嘉鴻不僅在2022年世錦賽寫下全能第9名的隊史最佳表現，2024年更在世界挑戰盃再次摘金。這群頂尖國手的加入，讓台師大成為培育台灣體操國手的搖籃。