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凌晨持刀直闖總統府、還高喊要刺殺國家元首！基隆一名65歲李姓男子今（2026）年3月間上演驚悚一幕，自稱是「上帝派來殺共匪的使者」，甚至點名要對賴清德不利，當場引爆維安危機。台北地檢署偵查後認定其言行已構成恐嚇，今依法提起公訴。檢警調查，李男於3月9日凌晨自基隆搭乘計程車北上，約凌晨2時50分抵達總統府前廣場後，隨即徒步朝大門靠近，並情緒激動地大聲叫囂「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」。憲兵第一時間察覺異狀上前攔查，發現李男手持水果刀，隨即通報駐警支援，合力將其壓制逮捕，現場未造成人員傷亡。警方指出，李男被逮時神情恍惚、不斷喃喃自語，帶回警局製作筆錄期間，仍持續表示「上帝要跟他說話」。不過調查發現，李男過去並無任何陳情或激進行為紀錄。計程車司機也供稱，李男搭車過程中並未出現異常，只簡單表示要前往總統府，直到事後接獲警方聯繫，才驚覺事態嚴重。全案移送台北地檢署後，檢察官認為李男涉犯恐嚇危害安全及恐嚇公眾等罪嫌，且有反覆實施之虞，曾向法院聲請羈押。不過法院最初裁定無保請回，並建議採取暫行安置措施。檢方後續再度傳喚李男，成功向法院聲請暫行安置6個月獲准。北檢最終認定，李男持刀並公開揚言刺殺總統的行為，已足以使現場民眾及維安人員產生恐懼，甚至對國家元首安全構成實質威脅，依法依恐嚇危害安全及恐嚇公眾等罪將其起訴，全案將由法院進一步審理。