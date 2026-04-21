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什麼是氣胸？（Pneumothorax）

兩人傷病回顧：與呼吸奮戰的歷程

康寧漢（Cade Cunningham）： 就在一個多月前的 2026 年3月19日 ，康寧漢在對陣巫師的比賽中因碰撞導致「左肺輕微氣胸」。當時活塞正值爭奪東區龍頭的關鍵期，這消息一度讓底特律感到絕望。然而他恢復神速，在季後賽開打前及時復出，並用單場39分證明自己的肺部功能已完全修復，甚至更勝以往。





就在一個多月前的 ，康寧漢在對陣巫師的比賽中因碰撞導致「左肺輕微氣胸」。當時活塞正值爭奪東區龍頭的關鍵期，這消息一度讓底特律感到絕望。然而他恢復神速，在季後賽開打前及時復出，並用單場39分證明自己的肺部功能已完全修復，甚至更勝以往。 CJ 麥凱倫（CJ McCollum）： CJ則是NBA著名的「氣胸奮鬥者」。他曾分別在2021年底與2023年11月兩度遭遇氣胸。特別是2021年那次，他因肺塌陷缺席了18場比賽。儘管有過兩次病史，CJ依舊保持著頂尖的體能狀態，今日在麥迪遜廣場花園的32分表現，再次打臉了所有質疑他耐戰度的聲音。





「氣胸會變強」？醫學奇蹟還是純粹天賦

NBA季後賽進入白熱化，昨日活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）在對陣魔術的系列賽首戰中瘋狂飆分，雖然球隊最終惜敗，但他全場27投13中，轟下季後賽生涯新高的，展現了球隊基石的統治力。緊接著在今日，老鷹隊的資深後衛「CJ」麥凱倫（CJ McCollum）也不遑多讓。在作客面對尼克的系列賽第二戰中，「CJ」頂住巨大壓力，全場砍下，並在決勝時刻連續得分，率領老鷹以107：106逆轉尼克，成功將系列賽扳成1：1平手。這兩位球員連續兩天的史詩級表現，也讓他們的「氣胸」傷病史再度成為熱議話題。簡單來說，「氣胸」就是俗稱的。這是因為氣體進入了肺部與胸壁之間的胸膜腔，導致壓力失衡，進而壓迫到肺部使其無法正常擴張呼吸。對於需要極高肺活量的職業運動員來說，這是一種可能危及職業生涯的嚴重傷勢。雖然「氣胸會變強」只是球迷間的玩笑話，但康寧漢與CJ的表現確實證明了現代醫療技術的進步，以及頂尖運動員克服呼吸障礙、重返巔峰的韌性。隨著兩人持續在季後賽發光發熱，這場「呼吸大軍」的逆襲劇碼，無疑成為本屆季後賽最勵志的側寫。