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▲詐騙集團收購外籍人士的電話SIM卡作為犯案工具，有被害人因此上當遭藉機騙取提款卡等。（圖／記者郭凱杰翻攝）

「全民+1 政府相挺」普發一萬元政策，將於115年4月底截止，政府提醒尚未請領一萬元的民眾要加快腳步，未料卻成詐騙集團假借政府「普發現金一萬元」名義，誆稱民眾帳戶將遭盜領，藉機騙取提款卡，受害民眾當場就被盜領超過68萬元，檢警循線逮捕涉嫌收購人頭門號的楊姓「卡商」等8人，檢方認定其中楊姓卡商涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見獲准。高市警局日前接獲民眾報案，稱詐騙集團假冒郵局人員，以被害人遭人冒領「普發一萬現金」為由，使被害人誤信為真；後續偽造假檢警身分，以偵辦刑事案件名義藉騙取被害人之信任，期間調查被害人名下財產情形，確認被害人財產後，再以監管資產名義，透過面交車手方式完成詐騙取款。高市刑警大隊獲案後隨即報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，並由該大隊、仁武分局、湖內分局及移民署南區事務大隊臺南專勤隊等單位共組專案小組，分析過濾、層層回溯，期間發現詐騙集團為規避查緝，甚而利用外籍移工來臺時，高價收購其申請之門號，以規避查緝。經專案小組調閱分析相關資料後，於115年1月21日至4月15日，陸續於臺北市士林區、新北市樹林區、桃園市龍潭區、臺中市豐原區及高雄市三民區等地，逮捕主嫌楊姓男子等8人，全案依刑法加重詐欺罪嫌，移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。近期詐騙集團已由市話隨機撥話，改為以通訊軟體搭配時事，誘使民眾上當。高市警局在此呼籲民眾，檢警不會在電話中製作筆錄、不會要求民眾至超商接收傳票、也不會以LINE傳送公文，聽到檢察官、警察及法院要求「匯款」、「轉帳」、「監管帳戶」都是詐騙關鍵字，應立即掛斷電話，並撥打110、165報案。仔細查證多留意，遠離詐騙保平安。