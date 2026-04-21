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新北市長選戰持續升溫，國民黨參選人李四川競選團隊近期推出「川伯給推」系列短影音，卻在上線後不久爆出下架風。民進黨參選人蘇巧慧對此稱「完全不知情」；李四川則強調，選舉應該是君子之爭，若真有競爭壓力，「對著我來就好」。外界好奇背後究竟是誰在施壓？資深媒體人吳子嘉認為，是個比蘇巧慧「更大尾」的人物。回顧事件經過，新北市不動產仲介經紀商業同業公會於本月14日晚間舉辦春酒活動，當晚蘇巧慧、李四川先後出席，公會榮譽理事長林正雄在致詞時，公開肯定李四川過往推動多項政策的表現。隨後，李四川團隊將相關畫面剪輯為「川伯給推」系列首支影片，並於17日上架社群平台。然而，影片上線當晚不久便遭道下架，據了解，關鍵在於林正雄疑似承受「外部壓力」，導致相關內容被要求撤除。為避免讓老友難做人，李四川陣營決定緊急將影片移除，事件也因此浮上檯面，不過究竟是誰在施壓林正雄，也引發外界好奇。吳子嘉20日在節目《董事長開講》中分析，能夠對林正雄施加影響力，迫使其收回對李四川的正面評價者，一定是「很大尾」的人物。他認為，蘇巧慧及其所屬派系立委不太可能採取此類手段，並推測可能與近期與他有司法糾紛的某政治人物有關。網路上則出現不少揣測聲音，部分網友將矛頭指向蘇巧慧的父親，也就是前行政院長蘇貞昌。吳子嘉進一步指出，李四川同樣屬於重量級政治人物，而林正雄是在公開場合發言，如今的民主社會居然還搞施壓，逼得李四川還說出「對著我來就好」。他也批評，幕後操作者「過於囂張」，甚至直言是「混蛋的競爭者」，並建議李四川應採取更強硬態度，直接公開對方身分。值得注意的是，吳子嘉過去曾指控前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中，涉及BNT疫苗採購貪污1億美元案，慘遭對方提告妨害名譽，一審判處有期徒刑8個月、得易科罰金；吳子嘉不服上訴，但二審遭高等法院駁回，全案已確定。