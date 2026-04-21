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▲申力安給男友的評語是情緒價值給很滿。（圖／翻攝自申力安Threads@ally.shn）

▲申力安與「名模教母」陳婉若兒子Len Wang交往。陳婉若直接在媒體粉專留言，沒有承認也沒有否認。（圖／翻攝自《鏡週刊》臉書粉專）

新生代女星申力安近來在演藝圈表現亮眼，感情生活也於近日成為話題焦點。今（21）日有媒體爆料，24歲的她，與「名模教母」陳婉若及導演王維明的兒子Len Wang穩定交往。兩人在社群平台同框，互動自然甜蜜，據了解，這段戀情已獲得雙方家長認可，申力安更被外界視為陳婉若的「未來媳婦」人選。沒有承認也沒有否認此事。申力安本人也曾經在Threads放了和男友一起拍的出門穿搭影片，影片裡的互動看起來十分甜蜜，以及和粉絲分享一起出國滑雪的紀錄，她給男友的評價是「情緒價值給很滿」。據了解，申力安出生於外交官家庭，從小跟隨父親旅居瑞士、德國，這讓她從小養成跨國溝通能力，能說中、英、德、法四國語言。申力安16歲時參加選秀節目《聲林之王》，當時在舞台上與金曲歌王蕭敬騰同台PK飆唱，以爆發力十足的嗓音與穩健台風贏得滿堂彩，後來參加伊林璀璨之星選秀並獲得季軍，獲得金曲製作人陳子鴻賞識，以女團「PER6IX」正式出道。面對學業，申力安也很拼。根據《Cheers》報導，申力安高中時曾面臨出國留學或留台發展的抉擇，為了守住得來不易的出道機會，她選擇留在台灣，透過特殊選才錄取清華大學科技管理學院。在清大期間，申力安沒有因為演藝工作而荒廢學業。她運用清大實驗教育方案，跨足經濟、資應等系所修習行銷專業，更曾在學業、事業與英文家教三頭燒的情況下，達到GPA全班前10%的頂尖成績，並通過高難度的校級審查，僅花3年時間就順利拿到學位提早畢業。申力安過去曾在清大網頁分享，實驗教育讓她在音樂與行銷管理之間找到平衡，甚至遠赴美國伯克利音樂學院參與創作課程。她深信，結合音樂才華與品牌行銷的專業，能讓她在演藝圈站得更穩。申力安也自述，她在大學期間修了一系列有關行銷管理課程，包括科管所、經濟系、服科所、資應所，並透過媒體與社會行銷、服務管理、人力資源管理、企業架構等課程，深入學習市場營銷和品牌推廣的要訣，為她開啟了世界的大門。