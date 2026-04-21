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聖安東尼奧馬刺「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）正式榮獲2025-26賽季NBA年度最佳防守球員（DPOY）。年僅22歲的他不僅是該獎項史上最年輕得主，更寫下NBA歷史新頁，成為首位以「全票」當選的防守球員；有趣的是，他在獲獎瞬間，頸部佩戴一串佛珠，引起網友關注，直說：「果真有東方神秘力量加持。」也揭開了他去年夏天在中國少林寺的一段驚人修行之旅。時間回溯至2025年夏天，文班亞馬在經歷傷病報銷後，選擇了一條與眾不同的復健之路。他遠赴中國河南鄭州的少林寺，展開為期10天的閉關修行。這位法國巨人在寺院內被目擊身穿僧袍、與僧侶一同晨跑，甚至為了融入修行生活而剃光了頭髮。這段紀錄當時在社群媒體微博上引爆熱議，許多球迷驚嘆這名NBA超級巨星竟能如此專注於心靈的洗滌。文班亞馬在接受《紐約時報》採訪時坦言，造訪少林寺並非觀光，而是為了自我突破。他表示：「我去那裡的目標，是讓身體接受它不習慣的考驗，拓展我的活動範圍與力量。」在少林寺期間，他不只研習禪定冥想，更將傳統中醫與強化的柔韌性、力量訓練結合。這種極致的自律與精神沈澱，被外界視為他本賽季展現驚人統治力的關鍵養分。文班亞馬已連續3季拿下NBA阻攻王，禁區宛如設下結界，任何試圖挑戰籃框的進攻者都必須面對他極具壓迫感的防守威脅。隊友強生（Keldon Johnson）直言：「他是世界上最強的球員。」而德國傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）接受法新社訪問時也盛讚，文班亞馬正在改變比賽型態，「我從未見過這樣的球員，他的防守強大到光是站在場上就足以影響戰局，讓對手原本十拿九穩的上籃與中距離出手都變得困難。」