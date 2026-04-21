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洛杉磯道奇隊今（21）日作客科羅拉多洛磯隊，在素有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場（Coors Field）上演了一場瘋狂的火力秀。日籍巨星大谷翔平在第3局擊出關鍵安打，將連續出壘紀錄推進至52場，超越傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth），同時追平了韓籍名將秋信守所保持的亞洲球員紀錄。道奇全場狂掃15支安打，其中包括5記長打，最終以12：3輕取洛磯，終止二連敗。大谷翔平今日擔任首棒指定打擊，雖然首打席因對方失誤上壘，未能計入上壘紀錄，但他隨即跑出本季首次盜壘成功。關鍵的紀錄時刻出現在三局上，大谷面對洛磯先發老將昆塔納（Jose Quintana），瞄準低角度的變速球揮擊，敲出清脆的右外野安打。這支安打不僅讓大谷以連續52場出壘超越貝比魯斯的生涯最佳上壘紀錄，更追平了2018年由秋信守所保持的亞洲球員最長連續上壘紀錄。目前大谷距離道奇隊史第二長僅差 1 場，距離隊史第一也僅剩6場之遙。道奇打線今日徹底爆發，全場狂掃15支安打。二局上曼西（Max Muncy）與羅哈斯（Miguel Rojas）演出背靠背全壘打逆轉戰局。羅哈斯隨後在四局上敲出個人生涯第1000支安打，寫下職業生涯里程碑。比賽後半段道奇火力依舊兇猛，蒙西與新秀拉辛（Dalton Rushing）分別單場演出雙響砲，蒙西目前以8轟並列聯盟全壘打王。投手方面，先發小將羅布萊斯基（Justin Wrobleski）主投7局僅失1分，繳出精采好投奪下本季第3勝，有效緩解了球隊近期緊繃的牛棚壓力。儘管贏球，道奇賽前也傳出戰力利空。球團宣布新任守護神迪亞茲（Edwin Diaz）將接受肘部手術移除游離體，預計要到賽季後半段才能回歸，這對道奇的後防調度無疑是一大考驗。道奇隊結束與洛磯的系列賽後，將在明日轉往舊金山與巨人隊進行三連戰。屆時將由日本強投山本由伸掛帥先發，挑戰個人的連勝。