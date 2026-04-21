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「火焰中的鳳凰」 字母哥坦言經歷職業生涯最艱難時期

留隊還是出走？公鹿老闆：沒續約就交易

鳳凰涅槃的寓意：回歸巔峰或改換門庭？

密爾瓦基公鹿的球迷今晨陷入一片焦慮與不安。當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）今日突然在個人社群媒體上更新多張賽季照片，並配上一段極具感性且意味深長的文字，感謝這座城市的支持。由於公鹿本賽季戰績低迷且已提前無緣季後賽，這番「告別感」十足的發言，迅速引發全聯盟對其未來去向的瘋狂猜測。阿德托昆博在文中寫道：「第13個賽季。這是我職業生涯中最艱難的時期之一，但正如人們所說的那樣，我會像火焰中的鳳凰一樣涅槃重生。」他隨後特別致意這座效力多年的城市：「致敬密爾瓦基、我的城市，感謝你們堅定不移的愛與支持。」本賽季對字母哥與公鹿而言確實充滿波折。他因受到左膝過度伸展、骨髓水腫以及腳踝等多重傷勢困擾，整季僅出戰36場比賽，場均繳出。儘管個人數據依然亮眼，但公鹿在內部動盪與傷兵潮的打擊下，最終僅寫下32勝50負的慘淡戰績，隊史近十年來首度無緣季後賽。字母哥此時的發文之所以敏感，是因為公鹿球團正面臨巨大的續約壓力。公鹿共同老闆艾登斯（Wes Edens）先前曾明確表示，球隊無法承擔讓字母哥帶著合約最後一年的不確定性進入下賽季。他直言：「要麼續約，要麼交易。」雖然阿德托昆博與公鹿仍有合約在身，但本賽季球隊競爭力的崩盤，加上他與組織間傳出關於傷勢管理的意見分歧，讓「交易字母哥」已不再是禁忌話題。聯盟多位高層指出，若字母哥流露離隊意願，包括勇士、熱火在內的超過18支球隊都已準備好誘人籌碼，準備爭奪這位正值壯年的兩屆MVP。支持留隊的球迷認為，這段話只是字母哥對本賽季傷病困擾的心情總結，強調他將在下賽季「強勢回歸」；然而，悲觀的觀點則認為，「涅槃重生」可能暗示他將脫去公鹿球衣，在新的城市展開職業生涯新篇章。隨著公鹿賽季正式告終，這個夏天對於密爾瓦基而言將格外漫長。字母哥究竟會如同他所說的在密爾瓦基「重生」，還是這座城市的13年傳奇即將畫下句點？答案或許就藏在接下來幾個月的續約談判之中。