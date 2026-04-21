中醫師王大元發現，門診當中有越來越多20至40歲的族群深受「慢性疲勞」所苦，這種狀態並不是單純過勞，而是身心靈也同時失衡的表現，會讓人處在一種「很累但是停不下來」的狀態，已經成為現在許多年輕族群、青壯年的通病。
門診年輕人「慢性疲勞」病況變多！整天很累但停不下來
王大元在臉書粉專貼文指出：「門診中有越來越多20歲至40歲出現慢性疲勞的狀況，早上起不來、白天昏沉、晚上卻難入睡或者易醒。這類的疲勞從現代醫學來看，多與自律神經失調、睡眠節律紊亂和下視丘–腦下垂體–腎上腺軸（HPA axis）長期壓力活化有關，導致皮質醇分泌異常，使人處於很累但停不下來的狀態。」
王大元醫師詳細拆解原因提到，常見以氣虛為本，表現為倦怠、水腫；血虛則見心悸、淺眠；再加上壓力造成的肝氣鬱結，影響氣機運行與睡眠品質，三者交互影響，形成反覆疲勞、越睡越累的感覺。
王大元說，現代人特別容易出現「神疲」，也就是長時間用腦、資訊過量，耗傷心血與腦力。即使身體休息，大腦仍維持高度活化，導致睡眠品質下降，醒來仍覺疲憊。
慢性疲勞有解「重啟自律生活」！避免冰冷甜食、規律運動
如果出現這樣的狀況應該要如何調理身體？王大元建議，調理上不宜單純補，而需分型處理，年輕人的氣血不會太虛，你需要的是沉靜心神、推動氣血，肝鬱疏肝反而是重點，必要時配合中藥，與針灸調整自律神經系統。
王大元也呼籲民眾，生活上請重啟自律的生活，減少熬夜與過度用腦，避免冰冷甜食傷脾，並維持規律運動，每天多花半小時運動，其實沒有這麼難。年輕人的疲勞，多源於調節失衡。當氣血充足、氣機順暢、心神得養，精神自然恢復，而非依賴外在刺激勉強支撐，也提醒大家咖啡不要喝太多。
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王大元在臉書粉專貼文指出：「門診中有越來越多20歲至40歲出現慢性疲勞的狀況，早上起不來、白天昏沉、晚上卻難入睡或者易醒。這類的疲勞從現代醫學來看，多與自律神經失調、睡眠節律紊亂和下視丘–腦下垂體–腎上腺軸（HPA axis）長期壓力活化有關，導致皮質醇分泌異常，使人處於很累但停不下來的狀態。」
王大元醫師詳細拆解原因提到，常見以氣虛為本，表現為倦怠、水腫；血虛則見心悸、淺眠；再加上壓力造成的肝氣鬱結，影響氣機運行與睡眠品質，三者交互影響，形成反覆疲勞、越睡越累的感覺。
慢性疲勞有解「重啟自律生活」！避免冰冷甜食、規律運動
如果出現這樣的狀況應該要如何調理身體？王大元建議，調理上不宜單純補，而需分型處理，年輕人的氣血不會太虛，你需要的是沉靜心神、推動氣血，肝鬱疏肝反而是重點，必要時配合中藥，與針灸調整自律神經系統。
王大元也呼籲民眾，生活上請重啟自律的生活，減少熬夜與過度用腦，避免冰冷甜食傷脾，並維持規律運動，每天多花半小時運動，其實沒有這麼難。年輕人的疲勞，多源於調節失衡。當氣血充足、氣機順暢、心神得養，精神自然恢復，而非依賴外在刺激勉強支撐，也提醒大家咖啡不要喝太多。