我是廣告 請繼續往下閱讀

門診年輕人「慢性疲勞」病況變多！整天很累但停不下來

門診中有越來越多20歲至40歲出現慢性疲勞的狀況，早上起不來、白天昏沉、晚上卻難入睡或者易醒。

三者交互影響，形成反覆疲勞、越睡越累的感覺。

▲中醫王大元分享，門診中有越來越多20歲至40歲出現慢性疲勞的狀況，早上起不來、白天昏沉、晚上卻難入睡或者易醒。（圖／取自photoAC）

慢性疲勞有解「重啟自律生活」！避免冰冷甜食、規律運動

生活上請重啟自律的生活，減少熬夜與過度用腦，避免冰冷甜食傷脾，並維持規律運動，每天多花半小時運動，其實沒有這麼難。