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屏東市19日發生一起駭人的當街擄人私刑案！屏東夜市知名黑白切攤位的30歲徐姓少東，疑因詐騙糾紛替小弟出頭，與27歲陳姓男子結怨並在網路發文挑釁，遭陳嫌夥同3名共犯駕車於上海路強行衝撞擄走，隨後被帶往六塊厝偏僻處慘遭榔頭重擊、虐待長達2小時；徐男事後被惡徒丟棄在寶建醫院急診室門口，因全身多處粉碎性骨折、筋絡神經嚴重受損恐終身失能，屏東地檢署認為陳嫌涉嫌殺人未遂且情節重大，已聲請羈押禁見獲准，其餘3名共犯也已全數至屏東警分局投案，正由警方深入釐清案情中。警方調查，全案源於30歲徐姓男子為替捲入詐騙糾紛的小弟出頭，與27歲的陳姓男子結下樑子；徐男不僅在4月17日砍傷對方友人，交保後更在網路發文挑釁，此舉徹底激怒陳嫌，進而種下殺機。19日下午3時許，預謀報復的陳嫌與3名同夥駕駛兩部座車，在屏東市上海路埋伏，見徐男騎乘機車現身，便不顧路人目光，加速衝撞並採取包夾手段將其強行擄走。徐男隨後被載往六塊厝偏僻處，遭受長達2小時的殘酷私刑，不僅全身傷痕累累，更疑似遭榔頭等鈍器重擊。當日傍晚，陳嫌等人駕駛一輛二手休旅車前往寶建醫院，將滿身是血、奄奄一息的徐男從後車廂拖出，隨意丟棄在急診室門口後隨即駕車逃逸。院方表示，徐男送醫時因大量失血導致血壓極低，四肢傷勢最為慘重，不僅膝蓋與手肘骨裂，全身筋絡與神經更嚴重受損，多處呈現粉碎性骨折，未來恐面臨失能風險。屏東地檢署認為，陳嫌涉嫌殺人未遂且情節重大，加之有共犯在逃，已於昨晚向法院聲請羈押禁見獲准；而其餘3名在逃共犯目前也已全數至屏東警分局投案，警方正深入釐清其在案件中扮演的角色。